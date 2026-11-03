Giá xăng giảm hơn 1.000 đồng/lít

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu từ 22h ngày 3/11 được áp dụng như sau: xăng E5 RON 92 giảm 1.020 đồng/lít so với giá hiện hành xuống còn 23.203 đồng/lít, giảm; xăng E10 RON 95 có mức giá mới 23.231 đồng/lít sau khi hạ 928 đồng/lít.

Dầu mazut và dầu diesel lần lượt giảm 378 đồng và 1.370 đồng xuống các mức giá mới 23.974 đồng/kg và 28.876 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 700 đồng/lít đối với xăng sinh học. Các mặt hàng dầu diesel và mazut không trích lập. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ đối với tất cả các mặt hàng.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 22h ngày 3/11/2026.

Việc điều chỉnh giá được thực hiện trong bối cảnh giá thành phẩm xăng dầu thế giới giảm trong những ngày gần đây. Bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 29/10 và 3/11, giá xăng RON 92 giảm 8,04%, xăng RON 95 giảm 8,05%, dầu diesel giảm 4,78%. Riêng dầu mazut tăng 1,92%.

Giá cơ sở mặt hàng xăng trong kỳ này giảm trên 10% so với kỳ điều hành liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.

Một yếu tố khác tác động đến giá xăng trong nước là việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được giảm về 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Bộ Công Thương đã điều chỉnh giá bán xăng theo mức thuế mới từ ngày 1/11.

Theo cơ quan điều hành, phương án điều chỉnh lần này nhằm bảo đảm giá trong nước phản ánh diễn biến thị trường thế giới, đồng thời hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.