Giá xăng E5, E10 và dầu diesel đồng loạt giảm từ 22h ngày 3/11

Giá xăng E5 giảm hơn 1.000 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít. (Ảnh minh họa)

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thông báo điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 22h cùng ngày.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ. Đồng thời, việc trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu được thực hiện theo Quyết định số 2918/QĐ-BCT ngày 03/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học là 700 đồng/lít; dầu diesel và dầu mazut không trích lập.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh xuống mức không cao hơn 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành là 24.223 đồng/lít. Mức giá này thấp hơn xăng E10RON95-III 28 đồng/lít.

Đối với xăng E10RON95-III, giá bán tối đa mới là 23.231 đồng/lít, giảm 928 đồng/lít so với mức 24.159 đồng/lít hiện hành.

Giá dầu diesel 0.05S cũng giảm 1.370 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 28.876 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut 180CST 3.5 tăng 378 đồng/kg, lên mức không cao hơn 23.974 đồng/kg.

Các mức giá trên được áp dụng từ 22h ngày 3/11.