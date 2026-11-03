Giá xăng tiếp tục giảm mạnh

Giá xăng và dầu diezel tiếp tục giảm mạnh

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Xăng E10RON95-III không cao hơn 23.231 đồng/lít, giảm 928 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Đây là kỳ điều hành thứ ba liên tiếp, giá xăng E10RON95 thấp hơn xăng E5RON92, mức chênh lệch trong lần điều chỉnh lần này là 28 đồng/lít.

Tại lần giảm giá gần nhất hôm 1-11, giá xăng đã giảm đến hơn 1.800 đồng mỗi lít.

Dầu diezel 0,05S cũng giảm 1.370 đồng/lít, giá bán còn 28.876 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 23.974 đồng/kg, tăng 378 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Bộ Công Thương cho biết, giá xăng dầu thế giới đã giảm mạnh trong những ngày qua. Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ; thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2918/QĐ-BCT ngày 03/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.