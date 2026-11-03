Xã Phúc Thịnh hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3

Gỡ những điểm nghẽn cuối cùng về mặt bằng

Dự án đường Vành đai 3 có chiều dài khoảng 14,9km, mặt cắt ngang từ 61 đến 85m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 đường song hành, tổng mức đầu tư 11.731 tỷ đồng, do UBND xã Phúc Thịnh làm chủ đầu tư. Đây là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới giao thông phía Bắc Thủ đô, tăng cường kết nối liên vùng và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Đơn vị thi công dự án đường Vành đai 3. Ảnh: Thanh Hà

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh, Dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ xây dựng đường Vành đai 3 có tổng diện tích thu hồi 166,15ha, liên quan đến 2.650 hộ dân, tổ chức. Toàn dự án có 860 ngôi mộ phải di chuyển, đến nay đã hoàn thành 856 ngôi, còn 4 ngôi chưa cải táng.

Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Phúc Thịnh đã hoàn thành 100% diện tích 90,17ha. Để đạt kết quả này, địa phương đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với toàn bộ diện tích thu hồi, gồm 582 hộ có đất ở với 6,72ha; 970 hộ có đất nông nghiệp với 37,85ha và 45,6ha đất công, đất liên quan đến các tổ chức. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng đã được xã Phúc Thịnh phê duyệt lên tới 1.647,62 tỷ đồng.

Song song với công tác bồi thường, hỗ trợ, việc bố trí tái định cư được địa phương triển khai đồng bộ, bảo đảm quyền lợi của người dân. Đến nay, xã đã tổ chức giao đất tái định cư cho 486/515 hộ thuộc diện được bố trí đất. Kết quả này không chỉ thể hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành mà còn cho thấy sự đồng thuận, chia sẻ của người dân đối với công trình giao thông trọng điểm.

Người dân ký nhận vị trí bốc thăm đất tái định cư dự án Vành đai 3. Ảnh: Thanh Hà

Dù đã hoàn thành giải phóng mặt bằng về diện tích, địa phương vẫn tiếp tục phối hợp xử lý những phần việc tồn tại để bảo đảm bàn giao mặt bằng thực địa đồng bộ. Cụ thể, 4 ngôi mộ còn lại đã được các hộ đăng ký cải táng, di chuyển trong tháng 12-2026.

Tại các địa bàn còn lại, công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được tập trung tháo gỡ. Xã Đông Anh đã đạt tỷ lệ 98,8%, còn khoảng 0,52ha chưa giải phóng, liên quan đến 42 hộ đất ở chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến xác minh nguồn gốc đất, thẩm định tài sản ngoài đơn giá và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Tại xã Thư Lâm, tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt 99,2%, còn khoảng 0,65ha, liên quan đến 72 hộ đất ở chưa được phê duyệt phương án. Một số trường hợp đã hoàn thành công khai dự thảo phương án, số khác đang được trình thẩm tra hoặc tiếp tục xác minh nguồn gốc đất, giải quyết thủ tục tái định cư.

Tăng tốc thi công, bảo đảm an toàn và môi trường

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh, mặt bằng được bàn giao đến đâu, các nhà thầu khẩn trương triển khai thi công đến đó. Trên công trường, không khí lao động đang trở nên khẩn trương với nhiều mũi thi công được tổ chức đồng thời. Tại những vị trí đủ điều kiện, các đơn vị tập trung triển khai hệ thống thoát nước, đắp cát nền đường và thi công các lớp kết cấu nền đường.

Đơn vị thi công lắp đặt hệ thống cống tại dự án Vành đai 3. Ảnh: Thanh Hà

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng kíp, kiểm soát sản lượng theo từng ngày. Những đoạn tuyến có mặt bằng thuận lợi được ưu tiên triển khai đồng bộ các hạng mục, hạn chế tình trạng thi công ngắt quãng, chờ đợi, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị và nhân lực.

Một trong những áp lực lớn hiện nay là bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công. Mỗi ngày các nhà thầu cần vận chuyển hàng nghìn mét khối vật liệu vào công trường, với hơn 100 lượt xe tải trọng lớn. Lưu lượng phương tiện tăng cao, trong khi nhiều đoạn tuyến đi qua khu dân cư, giao cắt với các tuyến giao thông hiện hữu, đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Ông Lưu Quang Đức, Giám đốc điều hành dự án, Công ty cổ phần Nhân Bình (đơn vị thi công dự án) cho biết, đơn vị bố trí xe tưới nước tại các vị trí giao thông xung yếu, duy trì nhân công thu dọn vật liệu, bảo đảm giao thông thông suốt. Tại những khu vực có hố sâu hoặc vị trí thi công tiềm ẩn nguy hiểm, đơn vị chú trọng lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo và đèn tín hiệu vào ban đêm để người tham gia giao thông chủ động nhận biết, phòng tránh.

Theo ông Dương Văn Hải, Trưởng phòng Dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh, các đơn vị thi công phải bố trí đầy đủ biển báo bảo đảm giao thông, nhân công vệ sinh môi trường, xe tưới nước và rửa đường trong quá trình vận chuyển. Đặc biệt, phương tiện chở vật liệu phải được phủ bạt, che chắn kín, bảo đảm thành thùng, không để vật tư rơi vãi khi lưu thông trên đường.

Từ kết quả giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ cao, đặc biệt là việc Phúc Thịnh đã hoàn thành 100% diện tích thu hồi, dự án Vành đai 3 đang có thêm điều kiện thuận lợi để bước vào giai đoạn thi công cao điểm để hoàn thành dự án vào quý III-2027.