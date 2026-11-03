Từ 22h ngày 3/11, giá xăng dầu đồng loạt giảm

Bộ Công Thương thông tin, kể từ 22 giờ, ngày 3/11, so với giá hiện hành, giá bán: Xăng E5RON92 không cao hơn 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít, thấp hơn xăng E10RON95-III 28 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 23.231 đồng/lít, giảm 928 đồng/lít.

Sau kỳ điều hành ngày 3/11/2026, giá xăng dầu đồng loạt giảm.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.876 đồng/lít (giảm 1.370 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.974 đồng/kg (tăng 378 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính tiến hành trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) cho xăng sinh học 700 đồng/lít; không trích lập đối với mặt hàng dầu diesel và dầu mazut. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cho các mặt hàng.

Cũng theo thông tin từ Bộ Công Thương, với mức giá như hiện nay, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, về giá xăng: Thái Lan 32.550 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia 31.887 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào 49.620 VNĐ/lít; Trung Quốc 36.125 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam không cao hơn 23.231 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan 33.333 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.676 VNĐ/lít; Lào 41.364 VNĐ/lít; Trung Quốc 33.032 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam không cao hơn 28.876 VNĐ/lít.