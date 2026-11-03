Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ trao đổi chuyên môn

Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó Tư lệnh pháp luật Vùng Cảnh sát biển 3 (phải), chủ trì chỉ huy cấp cao tham quan tàu USCGC Bertholf. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Ngày 3/11, Vùng Cảnh sát biển 3 đã có hoạt động trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và tham quan tàu USCGC Bertholf, lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị của tàu này tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự hoạt động này còn có đại diện các cơ quan, đơn vị khác thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã tập trung trao đổi kinh nghiệm chuyên môn về công tác vận hành, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Hai bên trao đổi các nội dung diễn tập. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Đồng thời, lực lượng 2 bên cũng đã thảo luận, thống nhất các phương án phối hợp luyện tập chung trên biển trong thời gian tới.

Cùng ngày, dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó Tư lệnh pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đoàn chỉ huy cấp cao 2 bên đã tổ chức tham quan tàu USCGC Bertholf.

Tham quan cabin tàu USCGC Bertholf. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Trước đó, ngày 2/11, đoàn công tác tàu USCGC Bertholf đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm với cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8001 (Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3).

Chuyến thăm của lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 1/11.