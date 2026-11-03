Đã tìm được hơn 900 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày hôm nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Số lượng đất đào trong ngày tại Khu B để mở rộng phạm vi tìm kiếm lên tới hơn 620m³ đất.

Trong ngày 3/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ. Như vậy, tính riêng Đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 3/11) đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 172 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 28 bộ có di vật kèm theo).

Chỉ riêng trong ngày 3/11, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tính tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 3/11, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 903 hài cốt liệt sĩ (335 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 870 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Tính tổng đến hết ngày 3/11, các lực lượng tìm kiếm phát hiện, quy tập được 903 hài cốt liệt sĩ (335 bộ có di vật).