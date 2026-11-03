Đã tìm được hơn 900 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Ngày 3/11, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Trong ngày hôm nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.
Trong ngày 3/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ. Như vậy, tính riêng Đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 3/11) đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 172 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 28 bộ có di vật kèm theo).
Tính tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 3/11, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 903 hài cốt liệt sĩ (335 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 870 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.
Nguồn CAND: https://cand.vn/da-tim-duoc-hon-900-bo-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-post826722.html