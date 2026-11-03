Xăng E5 giảm hơn 1.000 đồng/lít, dầu mazut tăng giá

Ngày 3/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.020 đồng/lít, xuống còn 23.203 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 928 đồng/lít, còn tối đa 23.231 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá hai loại xăng chỉ chênh nhau 28 đồng/lít.

Dầu diesel 0,05S giảm 1.370 đồng/lít, xuống mức 28.876 đồng/lít. Ngược chiều, dầu mazut 180CST 3,5S tăng 378 đồng/kg, lên tối đa 23.974 đồng/kg.

Các doanh nghiệp phải giảm giá bán không muộn hơn 22h ngày 3/11. Với mặt hàng tăng giá, thời điểm điều chỉnh không được sớm hơn mốc này.

Đây là đợt giảm giá xăng tiếp theo sau khi mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được đưa về 0% từ ngày 1/11. Mức giảm trong kỳ điều hành ngày 3/11 được tính trên giá bán đã điều chỉnh theo chính sách thuế mới.

Giá xăng tiếp tục giảm trong ngày 3/11.

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh, khiến giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ này giảm trên 10% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP.

Bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 29/10 và 3/11, giá xăng RON92 dùng để pha chế E5 RON92 trên thị trường thế giới giảm 8,04%, còn khoảng 127,4 USD/thùng. Xăng RON95 dùng để pha chế E10 RON95-III giảm 8,05%, còn khoảng 127,9 USD/thùng.

Giá dầu diesel giảm 4,7%, xuống khoảng 164,3 USD/thùng. Trong khi đó, dầu mazut tăng 1,9%, lên khoảng 826 USD/tấn.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 700 đồng/lít đối với xăng sinh học; không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut. Các mặt hàng đều không được chi sử dụng quỹ.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Liên bộ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để điều hành giá và đề xuất các giải pháp bình ổn phù hợp.