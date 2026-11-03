Khai trương đường bay thẳng Hà Nội-Ahmedabad, tăng cường kết nối Việt Nam-Ấn Độ

Những hành khách đầu tiên có mặt trên chuyến bay thẳng Ahmedabad - Hà Nội trong ngày khai trương. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Ngày 3/11, đường bay thẳng kết nối Hà Nội với thành phố Ahmedabad, trung tâm kinh tế và văn hóa lớn của bang Gujarat (Ấn Độ), chính thức được đưa vào khai thác.

Chuyến bay đầu tiên đã khởi hành từ sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel, Ahmedabad, đến Hà Nội.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, đường bay do Vietnam Airlines khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Đây là đường bay thứ 7 của hãng đến Ấn Độ, kết nối Việt Nam với 5 thành phố lớn của quốc gia Nam Á này.

Việc mở thêm đường bay được kỳ vọng thúc đẩy hợp tác hàng không, giao thương và du lịch giữa hai nước.

Phát biểu tại lễ khai trương, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh khẳng định đường bay thẳng Ahmedabad-Hà Nội là dấu mốc quan trọng trong tăng cường kết nối giữa hai nước. Việc mở thêm các đường bay sẽ thúc đẩy du lịch, thương mại, hoạt động kinh doanh và giao lưu nhân dân, qua đó góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Vietnam Airlines tại Ấn Độ, cho biết đường bay mới thể hiện cam kết của hãng trong việc đưa Việt Nam đến gần hơn với du khách Ấn Độ, tạo thuận lợi để họ đến Hà Nội và khám phá các điểm đến khác của Việt Nam. Theo ông, bang Gujarat có tiềm năng lớn về du lịch nghỉ dưỡng, thương mại và du lịch MICE (hội nghị, triển lãm và sự kiện), là cơ sở để hãng lựa chọn Ahmedabad làm điểm đến mới.

Các đại biểu châm lửa theo nghi lễ truyền thống của Ấn Độ cầu mong mọi điều may mắn và hanh thông. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Về phía Ấn Độ, ông Abhishek Goyal, Giám đốc điều hành tập đoàn Aeroprime, bày tỏ kỳ vọng đường bay sẽ góp phần gia tăng lượng khách du lịch hai chiều và tăng cường kết nối hàng không. Ông đánh giá Ahmedabad là thị trường thương mại quan trọng, có nhu cầu ngày càng lớn về du lịch quốc tế.

Trước khi có đường bay thẳng, hành khách từ Hà Nội đến Ahmedabad thường phải quá cảnh, kéo dài thời gian di chuyển. Với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, tuyến bay mới sẽ giúp việc đi lại giữa hai thành phố thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện để du khách hai nước khám phá các điểm đến, di sản văn hóa và trải nghiệm đặc sắc của mỗi bên.

Việc mở đường bay diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương giữa Việt Nam và Ấn Độ tăng mạnh. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 670.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Ấn Độ hiện là thị trường khách quốc tế lớn thứ 8 của Việt Nam.

Đường bay Hà Nội-Ahmedabad không chỉ mở rộng mạng lưới kết nối hàng không mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ./.