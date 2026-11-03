Từ tối 3/11, giá xăng giảm hơn 1.000 đồng/lít. Ảnh: H.H.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 22h ngày 3/11. Theo đó, các mặt hàng xăng và dầu diesel đồng loạt giảm giá, riêng dầu mazut tăng.

Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán lẻ tối đa 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít so với mức giá hiện hành. Xăng E10RON95-III giảm 928 đồng/lít, xuống còn 23.231 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S giảm 1.370 đồng/lít, có giá bán tối đa 28.876 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 378 đồng/kg, lên mức 23.974 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 700 đồng/lít đối với xăng sinh học. Mức trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut là 0 đồng. Không sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Việc điều hành giá được thực hiện trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, nhằm bảo đảm giá trong nước phản ánh xu hướng thị trường, đồng thời hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.