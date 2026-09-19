Giữ mạch liên lạc giữa 'túi bom' Thành cổ

Vác khí tài tiến vào mặt trận

Tổ công tác của Đại đội 13, Tiểu đoàn 4 VTĐTS lúc đó gồm: Hoàng Văn Tịch, Trạm trưởng A350; Hoàng Văn Bỉnh, Cơ công; 3 chiến sĩ nghiệp vụ VTĐTS là Nguyễn Văn Kiểu, Đàm Văn Ngọ, Nùng Chí Sìn. Nhiệm vụ của tổ công tác là bằng mọi giá phải vào được Thành cổ Quảng Trị, bảo đảm liên lạc giữa Sở chỉ huy Trung đoàn 48 với Sở chỉ huy Mặt trận B5.

Được trang bị máy móc cùng thiết bị, anh em tháo dỡ tất cả, cho vào ba lô, túi đựng để mang vác, trèo đèo, lội suối dưới những làn bom đạn của địch từ các pháo hạm ở biển bắn vào và máy bay đêm ngày quần thảo trút xuống.

Một tổ vô tuyến điện tiếp sức trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh tư liệu

Vượt dãy Trường Sơn, tổ đi qua Cam Lộ, Dốc Miếu, Cồn Tiên... thì tới trạm VTĐTS đặt tại Triệu Phong, Quảng Trị. Nơi đây là vùng đệm của Thành cổ, phơi bày những khủng khiếp nhất của chiến tranh. 3 ngày sau mới có giao liên dẫn đường vào Thành cổ Quảng Trị (cũng là tròn 10 ngày tổ công tác rời khỏi Sở chỉ huy Mặt trận B5). Đoạn cuối này phải đi ban đêm để tránh máy bay địch phát hiện và pháo tầm xa của địch. Mất 2 đêm, anh em trong tổ mới qua được sân bay Ái Tử, tới làng Nhan Biều bên bờ Bắc sông Thạch Hãn. Mùa mưa, nước sông dâng cao, suốt ngày đêm, 5 anh em phải sống dưới hầm bì bõm nước.

Tối 31-7-1972, vượt sông Thạch Hãn vào Thành cổ Quảng Trị. Các túi nilon bọc khí tài, súng đạn và vật dụng đem theo, được dùng làm phao; người bám vào bơi, đẩy qua sóng nước. Lúc đầu anh em trong tổ còn giữ được đội hình; ra gần giữa sông đã thấm mệt, nước chảy mạnh cuốn mỗi người một nơi. Vật lộn với dòng nước chừng 1 tiếng đồng hồ, Binh nhất Đàm Văn Ngọ mới mò mẫm lần theo bờ sông, ngược về tới Thành cổ. Mọi người nhìn thấy anh thì mới nở được nụ cười. Đại đội 18 thông tin của Trung đoàn 48 cử một tiểu đội đến hỗ trợ tổ công tác mang toàn bộ khí tài, trang bị về.

Mưu trí, dũng cảm lập công

Tới vị trí làm nhiệm vụ, 5 anh em trong tổ công tác xuống hầm, đốt lửa sấy khô khí tài và lắp đặt máy, ăng ten. Trong chốc lát đã nối thông liên lạc với Sở chỉ huy Mặt trận B5 nên mọi người rất vui. Tư lệnh Mặt trận nghe chỉ huy Trung đoàn 48 báo cáo tình hình... Cuối cuộc liên lạc, đồng chí Tư lệnh khen ngợi Trạm VTĐTS và động viên anh em tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách để bảo đảm thông tin thông suốt, vững chắc, phục vụ chiến đấu thắng lợi! Lúc đó là 22 giờ ngày 31-7-1972.

10 ngày đầu của tháng 8-1972, Trạm VTĐTS tổ chức trực 24/24 giờ để thay thế cho liên lạc hữu tuyến liên tục bị địch dùng bom đạn đánh phá... VTĐTS trở thành kênh thoại duy nhất giữa Ban chỉ huy Thành cổ Quảng Trị với Sở chỉ huy Mặt trận B5. Mặc dù trạm đã được đặt dưới hầm ngầm tòa nhà của viên tỉnh trưởng ngụy trước đây (được Trung đoàn 48 sử dụng làm Sở chỉ huy), nhưng vì ăng ten vẫn phải đặt trên gò đất cao ngoài cửa hầm nên liên tục bị bom đạn địch phá gãy, rồi nát vụn. Anh em phải lấy những thanh củi gỗ của nhà bếp, chắp nối lại làm ăng ten dã chiến. Địch đánh hỏng thì ta sửa ngay, vẫn bảo đảm liên lạc thông suốt.

Chiến sự ngày càng ác liệt. Cả khu vực Thành cổ Quảng Trị như cái chảo rang khổng lồ. Sở chỉ huy Trung đoàn 48 không ngớt rung động. Hai đồng chí Kiểu và Sìn bị thương phải về tuyến sau điều trị. Trạm còn 3 người, quyết bám trụ để giữ vững liên lạc cho chỉ huy chiến đấu giữ vững Thành cổ. Cột ăng-ten gỗ, chẳng mấy chốc lại bị gãy. Vật liệu tại chỗ không còn, bên ngoài không thể chi viện được nữa. Được cấp trên cho phép, cứ đầu mỗi phiên mở máy làm việc thì một người ra cửa hầm nấp vào đống gạch đổ nát để giữ ăng ten, hết phiên liên lạc lại đưa ăng ten vào hầm cất giữ. Hơn 1 tháng trời Trạm VTĐTS phải bảo đảm thông tin bằng cách vô cùng nguy hiểm đó.

Đêm 15-9-1972, Trạm VTĐTS nhận được lệnh cắt liên lạc, mang tất cả máy móc, ắc quy và máy nổ giao lại cho Đại đội 18 thông tin của Trung đoàn 48, rồi rút khỏi Thành cổ Quảng Trị. Khoảng 1 giờ sáng ngày 16-9-1972, cả 3 đồng chí (Hoàng Văn Tịch, Hoàng Văn Bỉnh, Đàm Văn Ngọ) lại vượt sông Thạch Hãn trở lại bờ bắc. Lúc đó thương binh rất nhiều, nên các xuồng cao su và thuyền đều ưu tiên chở thương binh sang sông đi chữa trị. 3 anh em dùng bao nilon bọc kín quân trang, quân dụng và dùng làm phao vượt sông.

Sau chiến dịch, Trạm VTĐTS làm nhiệm vụ trong Thành cổ Quảng Trị được cấp trên khen thưởng cả tập thể và cá nhân; Binh nhất Đàm Văn Ngọ được thăng quân hàm hạ sĩ trước niên hạn.