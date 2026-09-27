Vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có thể bị phạt tới 500 triệu đồng

Nhà báo, phóng viên tác nghiệp tại Hội Báo toàn quốc 2026, tại TP Hải Phòng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Nghị định quy định, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 2 năm; mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 500 triệu đồng đối với tổ chức, 250 triệu đồng đối với cá nhân.

Đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo: Phạt 70-100 triệu đồng

Nghị định quy định, phạt tiền 30-50 triệu đồng đối với hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

Phạt tiền 50-70 triệu đồng đối với một trong các hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự như xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

Nghị định cũng quy định phạt tiền 70-100 triệu đồng đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một trong những điểm đáng chú ý khác là mức phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng; minh họa, đặt tiêu đề tin, bài không phù hợp nội dung thông tin làm cho người đọc hiểu sai nội dung thông tin; đăng, phát ý kiến phản hồi không thể hiện đầy đủ nội dung hoặc đăng, phát không đúng thời điểm theo quy định.

Nghị định cũng quy định phạt tiền 20-40 triệu đồng đối với một trong các hành vi như đăng, phát tin, bài, ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; đăng, phát thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín, dị đoan; thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia khi đăng, phát hình ảnh bản đồ Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; đăng, phát thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em; tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân nhưng không được sự đồng ý của cá nhân đó; đăng, phát thông tin xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín của cá nhân; đăng, phát thông tin tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và thông tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo, trừ trường hợp người tố cáo có yêu cầu khác hoặc trường hợp quy định.

Phạt tiền 40-60 triệu đồng đối với một trong các hành vi như: miêu tả tỉ mỉ hành vi tội ác trong các tin, bài, ảnh; quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật; đăng, phát thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng; đăng, phát thông tin về thân nhân, các mối quan hệ của cá nhân trong các vụ án, vụ việc tiêu cực khi không có căn cứ chứng minh các thân nhân và các mối quan hệ đó liên quan đến vụ án, vụ việc tiêu cực hoặc chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác...

Đăng phát thông tin xuyên tạc lịch sử bị phạt đến 500 triệu đồng

Nghị định cũng nêu rõ, phạt tiền 60-80 triệu đồng đối với một trong các hành vi như: đăng, phát thông tin có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng; đăng, phát thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, tuyên truyền lối sống đồi trụy mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự...

Mức phạt tiền 80-100 triệu đồng áp dụng đối với một trong các hành vi: đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng; đăng, phát tin, bài, ảnh kích động bạo lực mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nội dung nghị định cũng nêu: phạt tiền 100-200 triệu đồng đối với hành vi đăng, phát, giới thiệu, quảng bá tác phẩm, tài liệu hoặc nội dung thông tin trong tác phẩm, tài liệu đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy hoặc nội dung thông tin mà cơ quan báo chí đã có cải chính.

Theo Nghị định, phạt tiền 300-400 triệu đồng đối với một trong các hành vi nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự như: đăng, phát thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; đăng, phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; đăng, phát thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam, gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước, các đối tác.

Mức phạt cao nhất được quy định tại nghị định là phạt tiền 400-500 triệu đồng đối với một trong các hành vi mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đó là đăng, phát thông tin có nội dung gây ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đăng phát thông tin có nội dung gây chia rẽ giữa các giai cấp, tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26-9-2026.