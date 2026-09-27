[Infographic] Quy định phổ biến phim trên không gian mạng
Theo Công văn 1919/ĐA-VP ngày 25/9/2026 của Cục Điện ảnh về việc chấp hành quy định về phổ biến phim trên không gian mạng, Cục Điện ảnh yêu cầu đơn vị phổ biến phim trên không gian mạng phải bảo đảm đúng điều kiện hoạt động, thực hiện phân loại phim trước khi đăng tải và tuân thủ các quy định về thông báo, hiển thị kết quả phân loại phim.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-quy-dinh-pho-bien-phim-tren-khong-gian-mang-3353340.html