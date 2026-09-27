[Infographic] Quy định phổ biến phim trên không gian mạng

Một giao dịch đất năm 2022 đang được điều tra vì chênh lệch giữa giá thực tế và giá kê khai. Vụ việc tại Cần Thơ cho thấy việc ghi thấp số tiền chuyển nhượng có thể dẫn đến hậu quả vượt xa khoản thuế dự tính giảm được.