Thanh Hoá: Người đứng đầu cơ sở y tế chịu trách nhiệm nếu để xảy ra nạn 'cò' dịch vụ

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mới ban hành văn bản chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng môi giới, trung gian (thường gọi là "cò") dịch vụ tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, qua phản ánh của Nhân dân, tại khu vực một số bệnh viện xuất hiện nhiều cá nhân tiếp cận, chèo kéo người bệnh sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chuyển viện, vận chuyển bệnh nhân và một số dịch vụ liên quan khác. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh, gây bức xúc dư luận mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra trọng điểm tại các khu vực nhạy cảm như: cổng bệnh viện, khu tiếp đón, phòng khám, khoa cấp cứu. Các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp kết quả, báo cáo lãnh đạo tỉnh và kịp thời tham mưu xử lý các vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền.

Người đứng đầu cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm. Ảnh: Ngọc Hưng.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường kiểm soát khuôn viên, công khai, minh bạch quy trình khám chữa bệnh, bảng giá dịch vụ và số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh.

Đồng thời, đẩy mạnh giám sát nội bộ, không để cán bộ, y bác sĩ tiếp tay, móc nối với các đối tượng bên ngoài để trục lợi. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng vi phạm thuộc phạm vi quản lý mà không có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cưỡng ép hoặc đe dọa gây mất an ninh, trật tự xung quanh khu vực bệnh viện.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế trên địa bàn để bảo đảm an ninh trật tự khu vực giáp ranh, chủ động kiểm tra và giải quyết dứt điểm các kiến nghị, phản ánh của người dân về nạn "cò" dịch vụ y tế.

Trước đó, đầu tháng 9 vừa qua, tại Thanh Hóa xảy ra vụ việc khiến người nhà bệnh nhân bức xúc vì phải trả 9,5 triệu đồng tiền vận chuyển và tiền thuốc để đưa bệnh nhân nặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, trong khi quãng đường di chuyển chỉ dài 16 km.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và xác định chiếc xe cấp cứu cùng nhóm người thực hiện dịch vụ trên không thuộc bệnh viện. Cơ quan công an cũng đã triệu tập 3 người liên quan đến vụ việc.