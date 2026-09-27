Tạm giữ hình sự đối tượng đổ xăng đốt cha ruột

Trưa nay (27/9), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nông Hồng Quảng (SN 1987, trú thôn Suối Lau, xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nông Hồng Quảng.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 23/9, sau khi uống rượu cùng với một số người bạn ở địa phương, Quảng về đến nhà thì thấy bừa bãi, lộn xộn nên bực tức vì cha ruột là ông Nông Văn Thìn (SN 1956) ở nhà mà không chịu dọn dẹp.

Sau khi gọi điện yêu cầu em gái và anh trai qua nhà mình để đón cha về ở cùng nhưng không thấy ai đến, Quảng càng bực tức và nảy sinh ý định đốt nhà. Quảng đi đến chỗ can xăng (trong đó còn chứa khoảng hơn 20 lít) đang để trên rương gỗ ở gần chỗ giường ông Thìn đang nằm ngủ, mở nắp, đổ ngã can xăng xuống nền nhà để xăng tự chảy lan hết khắp nơi gồm chỗ giường ông Thìn đang nằm và chảy ra đến cửa sau bếp.

Một lúc sau, Quảng đi ra cửa phía sau bếp, dùng bật lửa châm vào chỗ xăng đổ lan ra, làm lửa bốc cháy mạnh và rồi bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, ông Thìn vẫn đang nằm tại giường. Khi hàng xóm xung quanh phát hiện và dập tắt lửa thì phát hiện ông Thìn đã tử vong tại giường ngủ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng CSHS đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, tiến hành các hoạt động điều tra và khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh với đối tượng. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nông Hồng Quảng đã thừa nhận toàn bộ hành vi đổ xăng đốt giết cha ruột.