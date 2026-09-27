Quảng Ngãi: Tạm giữ hình sự con trai đổ xăng đốt nhà khiến cha ruột tử vong

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 21h ngày 23/9/2026, sau khi uống rượu cùng một số người tại cửa hàng tạp hóa Vĩnh Ngọc ở thôn Suối Lau, Nông Hồng Quảng về nhà và thấy nhà cửa bừa bộn. Bực tức vì cho rằng cha ruột là ông Nông Văn Thìn (SN 1956) ở nhà nhưng không dọn dẹp, Quảng đã gọi điện cho em gái, yêu cầu người thân đến đón ông Thìn về ở cùng.

Không thấy người thân đến, Quảng tiếp tục bực tức và nảy sinh ý định đốt nhà. Người này lấy can xăng còn hơn 20 lít để gần giường ông Thìn đang nằm ngủ, mở nắp rồi đổ xăng xuống nền nhà.

Đối tượng Nông Hồng Quảng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Xăng chảy lan khắp nền, trong đó có khu vực giường ông Thìn đang nằm và kéo dài ra phía cửa sau bếp. Sau đó, Quảng đi ra phía sau nhà, dùng bật lửa châm vào phần xăng đã đổ rồi bỏ chạy.

Khi hàng xóm phát hiện và dập tắt đám cháy, ông Thìn được phát hiện đã tử vong tại giường ngủ.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, thu thập chứng cứ. Trước các tài liệu, chứng cứ của cơ quan Công an, Nông Hồng Quảng thừa nhận hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nông Hồng Quảng để điều tra về hành vi “Giết người”.