Nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng lúc rạng sáng, còn mạng theo thứ đáng sợ bên người

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 3h15 ngày 24/9/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường Trường Chinh, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội được điều động đến hiện trường để kiểm tra, xử lý.

Tại khu vực đường Trường Chinh, tổ công tác phát hiện nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, liên tục lạng lách, đánh võng, nẹt pô. Đáng chú ý, trong nhóm có người mang theo hung khí.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đến khu vực trước số 171 đường Trường Chinh, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ 2 đối tượng N.M.L. và N.T.L., cùng sinh năm 2011, cùng trú tại phường Kim Liên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 thanh kiếm bằng kim loại dài khoảng 90 cm cùng 1 xe mô tô Honda Wave màu đỏ, biển kiểm soát 29H1-412.xx.

Hai đối tượng cùng phương tiện và tang vật sau đó được bàn giao cho Công an phường Phương Liệt tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những nguy cơ từ tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách, đánh võng vào ban đêm. Đặc biệt, việc mang theo hung khí khi di chuyển trên đường có thể tiềm ẩn nguy hiểm cho chính các em và những người tham gia giao thông khác.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, đồng thời không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Khi phát hiện các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây rối, điều khiển xe có biểu hiện nguy hiểm hoặc mang theo hung khí, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để có biện pháp xử lý, ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự việc đáng tiếc.