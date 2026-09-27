Ba Lan dự kiến chi 4,4 tỷ USD xây căn cứ quân sự Mỹ

Cục An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN) cho biết dự án xây dựng căn cứ quân sự thường trực của Mỹ đang được Warsaw và Washington thảo luận. Theo báo Rzeczpospolita, cơ sở này có thể đủ khả năng tiếp nhận khoảng 5.000 binh sĩ.

Ba Lan từng đề xuất xây dựng một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ trên lãnh thổ nước này trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, vào năm 2018, đồng thời đề xuất đặt tên căn cứ là “Pháo đài Trump” (Fort Trump). Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski trong tuần này xác nhận thỏa thuận về căn cứ đang gần được hoàn tất.

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, người tới Mỹ trong tuần này để tham gia các cuộc đàm phán về căn cứ, cho biết quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Donald Trump. Theo bà, quyết định này khó được đưa ra trước khi Washington hoàn tất việc rà soát bố trí lực lượng Mỹ, dự kiến vào tháng 11 hoặc 12.

Dưới thời Tổng thống Trump, Washington thúc giục các thành viên NATO ở châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Mỹ cũng được cho là sẽ thu hẹp sự hiện diện quân sự tại châu Âu trong khuôn khổ điều chỉnh chiến lược này.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Chính sách Elbridge Colby cho biết Washington vẫn coi Ba Lan là một “đồng minh kiểu mẫu”. Thứ trưởng Sobkowiak-Czarnecka cũng cho biết bà đã nhận được “nhiều lời đánh giá tích cực từ phía Mỹ”, ghi nhận sự sẵn sàng và quyết tâm của Ba Lan.

Hiện Mỹ đã có một đơn vị đồn trú thường trực của Lục quân và sở chỉ huy tại thành phố Poznan của Ba Lan. Tuy nhiên, phần lớn trong số khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Ba Lan được triển khai theo hình thức luân phiên. Nếu căn cứ mới được hoàn thành, số quân Mỹ tại Ba Lan có thể tăng lên 15.000 người, trong đó 5.000 binh sĩ được bố trí thường trực tại căn cứ mới.

Ba Lan là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Nước này cũng là một trung tâm hậu cần quan trọng trong hoạt động vận chuyển viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, đồng thời có chung biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.