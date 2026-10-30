Giữ lửa đam mê từ vạch xuất phát mới

Cô Nguyễn Thị Hiền, Trường Mầm non Quý Lương (xã Quý Lương) luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm học 2026-2027, Trường Mầm non Cẩm Tú (xã Cẩm Tú) khoác chiếc áo mới sau khi sắp xếp. Không còn giữ cương vị phó hiệu trưởng, cô Phạm Thị Phú (sinh năm 1973, quê xã Cẩm Vân) vừa được phân công nhiệm vụ làm giáo viên. Nhìn vào hành trang 34 năm công tác, nhiều người nghĩ rằng trở về với công việc đứng lớp hằng ngày sẽ thật khó khăn với cô Phú. Nhưng, với người yêu nghề, yêu trò như cô, đây chỉ là một sự thay đổi. Là đảng viên, cô luôn ý thức được rằng giá trị của nhà giáo không nằm ở chức danh mà nằm ở tình yêu thương, lòng nhân ái dành cho những học trò, những đứa trẻ còn đang học nói, học hát...

Chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề, cô cho biết, trước đây khi còn làm quản lý, cô cũng tham gia giảng dạy 4 tiết/tuần theo quy định, khi trẻ quấy khóc vẫn xuống lớp bế trẻ, hỗ trợ giáo viên ổn định nền nếp. Kinh nghiệm từ quãng thời gian trực tiếp xuống chăm sóc các bạn nhỏ giúp cô tự tin trở lại đứng lớp và có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

Cô Cao Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Tú, cho biết: Sau sắp xếp trường có 1 điểm chính, 2 phân hiệu và 1 điểm trường lẻ với 700 trẻ. Trong đó, 5 phó hiệu trưởng được phân công làm công tác giảng dạy. Việc cô Phú và các cô còn lại tự nguyện rời vị trí quản lý, nhận nhiệm vụ mới không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với trẻ em vùng cao mà còn góp phần tăng cường thêm nguồn lực giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Cô Phạm Thị Phú, Trường Mầm non Cẩm Tú (xã Cẩm Tú) say mê với công việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Với nhiều thầy cô giáo, trở thành phó hiệu trưởng một cơ sở giáo dục không phải câu chuyện dễ dàng. Đó là kết quả của cả quá trình nỗ lực, phấn đấu, học tập, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực. Tuy nhiên, sau sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, rất nhiều cán bộ quản lý lại quay trở về làm giáo viên. Đó là một bước ngoặt lớn, đan xen nhiều cung bậc cảm xúc, vừa buồn, vừa hồi hộp, vừa luyến tiếc khi phải khép lại một chương cũ. Vượt qua tất cả, họ vẫn giữ tâm thế sẵn sàng cống hiến dù ở vị trí nào. Trường hợp cô Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1982, quê xã Hoằng Hóa), hiện đang giảng dạy tại Trường Mầm non Quý Lương (xã Quý Lương), là một ví dụ.

Cô Hiền có 17 năm làm giảng dạy và 8 năm làm công tác quản lý. Ở cương vị nào, cô cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không ngại khó, ngại khổ hết lòng cống hiến cho giáo dục. Tháng 9/2026, sau khi nhận quyết định trở về làm giáo viên, cô không tránh khỏi những tâm tư. Song, sau những xáo trộn ban đầu, nhờ sự động viên, khích lệ của lãnh đạo và đồng nghiệp, cô ổn định tâm lý, đón nhận nhiệm vụ với tâm thế nhẹ nhàng.

“Chăm sóc, nuôi dạy trẻ là công việc đã gắn bó với mình từ những ngày đầu vào nghề, nên chỉ một thời gian ngắn mình đã quen và không bị bỡ ngỡ với vai trò mới. Mỗi vị trí công việc có những thú vị riêng. Khi làm quản lý, công việc nhiều, mình phải bao quát, chịu trách nhiệm về chuyên môn, các hoạt động chăm sóc trẻ... đặc biệt là thời gian dành cho gia đình không được nhiều. Trở về làm giáo viên, đôi khi có những áp lực nhất định, nhưng điều quan trọng nhất trong nghề không phải là vật chất mà là tình cảm của học sinh, phụ huynh dành cho mình", cô Hiền trải lòng.

Khi mạng lưới trường học được sắp xếp, thầy Vũ Xuân Hải (sinh năm 1974, xã Tân Ninh) đã chủ động xin thôi giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Ninh để trở lại làm giáo viên đứng lớp. Với 30 năm công tác trong ngành giáo dục, đi qua biết bao thăng trầm với nghề, thầy tích lũy cho mình một “kho báu” kinh nghiệm sư phạm và quản lý. Thầy Hải cho biết, đây là thời điểm thích hợp để quay về giảng dạy, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người, đồng thời có thêm thời gian chăm sóc tổ ấm gia đình.

Thầy Vũ Xuân Hải, Trường Tiểu học Tân Ninh (xã Tân Ninh) trong một tiết dạy trên lớp.

Sau hơn 1 tháng nhận nhiệm vụ, hằng ngày thầy Hải vẫn giữ thói quen đến trường từ sớm, xếp lại bàn ghế, kiểm tra kết nối máy tính, âm thanh... chuẩn bị chỉn chu cho mỗi tiết dạy. Giảng dạy ở 2 khối 4 và 5, thầy không chỉ mang đến cho học trò con chữ mà còn truyền cảm hứng học tập bằng những phương pháp mới mẻ. Để làm được điều đó, ngoài giờ trên lớp, thầy không ngừng học tập, trau dồi, đổi mới phương pháp dạy và học, cần mẫn tìm tòi nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hứng thú cho học sinh, để các em vừa học vừa chơi, phù hợp với tâm lý từng độ tuổi.

“Tuổi 52 là giai đoạn lưng chừng của sự nghiệp, nhưng cũng không phải là thời điểm buông xuôi hay dừng lại hoàn toàn. Việc chuyển từ vị trí này sang vị trí khác biết đâu lại mở ra cơ hội để mình tự bắt tay làm từng phần việc mà khi còn là cán bộ quản lý mình từng chỉ đạo các giáo viên khác thực hiện", thầy Hải bộc bạch.

Trong bối cảnh sắp xếp mạng lưới trường học, với nhiều cán bộ quản lý, phía sau một chức vụ là cả quá trình rèn luyện, phấn đấu bằng cả mồ hôi, công sức, trí tuệ. Dẫu vậy, họ chấp nhận thay đổi để công việc chung của tập thể được thuận lợi hơn. Dù ở vị trí nào, cái tâm với nghề vẫn vẹn nguyên, tinh khôi như ngày đầu bước chân vào ngành giáo dục.