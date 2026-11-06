Lâm Đồng: Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng ứng xử trước tác động từ mạng xã hội

Chú trọng kỹ năng ứng xử giữa cha mẹ và con cái

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Văn bản về việc tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa tác động tiêu cực từ nhóm "Con ghét bố mẹ" trên không gian mạng.

Theo đó, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị đạo đức, lối sống và truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; nâng cao hiệu quả giáo dục, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Quảng trường Lâm Viên bên hồ Xuân Hương, một trong những không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng tại tỉnh Lâm Đồng.

Một trong những nội dung trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng nhấn mạnh là tăng cường hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Các hoạt động tuyên truyền cần đề cao sự lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành cùng con trẻ; đồng thời nâng cao nhận thức về phòng ngừa bạo lực gia đình, nhất là bạo lực tinh thần.

Sở cũng lưu ý việc tuyên truyền, cảnh báo những hành vi xúc phạm, áp đặt hoặc thường xuyên so sánh con cái, có thể gây tổn thương tâm lý, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em.

Nội dung phòng ngừa tác động tiêu cực từ các hội, nhóm trên không gian mạng được lồng ghép vào hoạt động tuyên truyền về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Cùng với đó, tiếp tục nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững.

Đối với các cơ quan báo chí, sở đề nghị thông tin khách quan, nhân văn về những vấn đề liên quan đến nhóm "Con ghét bố mẹ", tập trung phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp giáo dục và phòng ngừa.

Tạo sân chơi lành mạnh, hạn chế lệ thuộc vào mạng xã hội

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng yêu cầu tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp nhận, chọn lọc và kiểm chứng thông tin trên không gian mạng.

Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức của phụ huynh, trẻ em và thanh thiếu niên về sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh, có trách nhiệm; chủ động nhận diện, phòng tránh những thông tin, nội dung có thể tác động tiêu cực đến tâm lý và hành vi.

Đáng chú ý, sở khuyến khích các khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tổ chức hoạt động trải nghiệm, vui chơi, giải trí lành mạnh dành cho gia đình, trẻ em và thanh thiếu niên. Qua đó, tạo điều kiện để các thành viên tăng cường giao lưu, chia sẻ và gắn kết tình cảm.

Các địa phương, cơ sở thể thao cũng được khuyến khích tổ chức sân chơi, hoạt động vận động thể chất, giúp trẻ em và thanh thiếu niên rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng giao tiếp, ứng xử và hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời, nội dung xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong gia đình được lồng ghép phù hợp vào các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch.

Thông qua việc đa dạng hóa các hoạt động ngoài không gian mạng, Lâm Đồng hướng đến hạn chế tình trạng trẻ em, thanh thiếu niên lệ thuộc quá mức vào mạng xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong giáo dục, bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.