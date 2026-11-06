Nữ sinh Ngoại giao: Đi tìm giá trị trong mỗi lần dấn thân

Dám bắt đầu từ những điều chưa từng thử sức

Trong quá trình học tập tại Học viện Ngoại giao, một trong những trải nghiệm để lại nhiều ấn tượng nhất với Vũ Phương Anh là tham gia cuộc thi diễn án Luật Trọng tài Thương mại quốc tế ICA 2026. Đại diện Học viện tham gia sân chơi này, Phương Anh cùng đội thi giành ngôi vị Á quân.

Vũ Phương Anh cùng đội thi đại diện Học viện Ngoại giao giành giải Á quân tại Cuộc thi Trọng tài Thương mại quốc tế ICA 2026.

Trước khi đăng ký, nữ sinh từng nghĩ bản thân chưa đủ khả năng và kiến thức chuyên môn để thử sức ở một cuộc thi có tính chuyên môn cao. Tuy nhiên, quyết định bước ra khỏi vùng an toàn đã mở ra cho Phương Anh một trải nghiệm khác biệt.

“Quá trình tham gia cuộc thi không chỉ giúp mình tích lũy kiến thức mà còn rèn luyện sự tự tin, tính kiên trì và tinh thần dám đón nhận thử thách”, Phương Anh chia sẻ.

Với nữ sinh, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở kết quả đạt được mà còn ở việc bản thân đã dám bắt đầu và vượt qua những giới hạn từng đặt ra. Trải nghiệm ấy giúp Phương Anh nhận ra mình có thể làm được nhiều điều hơn những gì từng nghĩ, đồng thời có thêm động lực để thử sức ở những lĩnh vực mới.

Cách nhìn nhận này cũng được Phương Anh duy trì trong quá trình tham gia các hoạt động tại Học viện. Nữ sinh từng bước đảm nhiệm những vai trò khác nhau, từ tổ chức hoạt động tập thể đến tham gia các dự án cộng đồng. Mỗi công việc mang đến những trải nghiệm riêng, giúp cô rèn luyện khả năng phối hợp, chủ động hơn trong công việc và hiểu thêm về những điều mình quan tâm.

Đón nhận mỗi trải nghiệm như một cơ hội trưởng thành

Cơ duyên đưa Phương Anh đến với tiếng Đức bắt đầu từ DAV Open House 2024. Tại đây, nữ sinh có cơ hội trò chuyện với các anh chị thành viên CLB Tiếng Đức, Học viện Ngoại giao và tìm hiểu về những hoạt động của câu lạc bộ.

Sự nhiệt tình, cởi mở của các thành viên đã tạo cho Phương Anh ấn tượng ban đầu và khơi gợi hứng thú với ngôn ngữ này. Từ việc tìm hiểu, tham gia câu lạc bộ, nữ sinh dần hình thành tình yêu với tiếng Đức cũng như sự gắn bó với tập thể.

Hiện đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm CLB Tiếng Đức, Học viện Ngoại giao, Phương Anh có cơ hội tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng và tổ chức các hoạt động. Công việc giúp nữ sinh có thêm kinh nghiệm lên ý tưởng, tổ chức chương trình nội bộ và thực hiện các sự kiện giới thiệu văn hóa Đức đến sinh viên.

Vũ Phương Anh đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm CLB Tiếng Đức, Học viện Ngoại giao, đồng hành cùng các thành viên trong việc phát triển hoạt động và lan tỏa văn hóa Đức đến sinh viên.

Với Phương Anh, điều mong muốn xây dựng là một câu lạc bộ không chỉ giúp các thành viên học hỏi về ngôn ngữ Đức mà còn trở thành môi trường để mỗi người trải nghiệm, phát triển bản thân và tìm thấy cảm giác thuộc về một tập thể.

Việc tham gia nhiều hoạt động bên cạnh việc học cũng đặt ra những yêu cầu về khả năng sắp xếp thời gian. Phương Anh cho biết, cô luôn ưu tiên việc học, đồng thời chủ động phân chia thời gian và điều chỉnh kế hoạch tùy theo từng giai đoạn.

Khó khăn lớn nhất, theo nữ sinh, thường xuất hiện vào những thời điểm có nhiều công việc cần giải quyết cùng lúc. Khi đó, việc xác định thứ tự ưu tiên và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch trở nên cần thiết. “Mình nghĩ, cân bằng không có nghĩa là dành thời gian ngang nhau cho mọi việc, mà là biết xác định điều gì quan trọng nhất ở từng thời điểm”, Phương Anh bày tỏ.

Trong học tập và cuộc sống, nữ sinh luôn tâm niệm câu nói “Everything happens for a reason” (Mọi chuyện xảy ra đều có lý do). Phương Anh tin rằng, mỗi trải nghiệm, dù tích cực hay chưa như mong đợi, đều mang đến những bài học và giá trị riêng, giúp mỗi người trưởng thành và hiểu rõ hơn về bản thân. Vì vậy, cô cố gắng đón nhận những cơ hội mới với tinh thần cởi mở, xem thử thách là một phần trong quá trình phát triển.

Trong thời gian tới, Phương Anh mong muốn tiếp tục trau dồi kiến thức chuyên ngành, chuẩn bị hành trang cho tương lai. Bên cạnh đó, nữ sinh hy vọng có thể tiếp tục đóng góp cho các hoạt động cộng đồng và những dự án mang lại giá trị cho xã hội.

(Ảnh NVCC)