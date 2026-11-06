Quảng Ninh luân chuyển giáo viên, giải bài toán thiếu giáo viên vùng khó

Một tiết học tại lớp 5A trường Tiểu học Tiên Yên, Quảng Ninh. Ảnh: Tuệ Nhi

Vẫn có tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ

Theo thống kê của ngành giáo dục thành phố Quảng Ninh, năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông tại thành phố được giao 20.278 chỉ tiêu, gồm 19.208 biên chế và 1.070 hợp đồng lao động.

Điều đáng nói dù quy mô đội ngũ lớn nhưng sự khác biệt về số lượng học sinh và cơ cấu môn học giữa các địa bàn vẫn dẫn đến tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Đặc biệt các trường vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo... khó khăn này lại càng bộc lộ rõ rệt do nguồn tuyển dụng tại chỗ hạn chế.

Trước thực trạng này, cuối tháng 6/2026, thành phố đã ban hành quy chế điều động, luân chuyển giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập. Quy chế có hiệu lực từ ngày 9/7/2026, tạo cơ sở áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn thay cho các kế hoạch riêng của từng địa phương trước đây.

Theo quy chế, thời hạn điều động đến đơn vị cần tăng cường không quá hai năm đối với nhà giáo làm việc tại cơ sở giáo dục thuộc khu vực 1; không quá ba năm đối với các khu vực còn lại. Khi hoàn thành thời hạn, nhà giáo được bố trí trở về đơn vị cử đi hoặc cơ sở giáo dục khác phù hợp điều kiện đi lại.

Điều động giáo viên giàu kinh nghiệm không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực mà còn tạo luồng sinh khí mới cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Tuệ Nhi

Theo đánh giá của ngành giáo dục, những quy định này giúp giáo viên có căn cứ sắp xếp công việc, gia đình, đồng thời đặt ra trách nhiệm chuẩn bị nguồn thay thế của cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, để tránh tâm lý "đi dễ, khó về", quá trình thực hiện cần công khai, giải quyết kịp thời từng trường hợp, gắn bố trí người trở về với bảo đảm việc dạy học tại nơi tiếp nhận.

Luân chuyển giáo viên, mang lại đổi thay tích cực cho các điểm trường vùng sâu, vùng xa, miền núi

Để thực hiện quy chế này, ngay trước thềm năm học mới 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tổ chức điều động 327 giáo viên; trong đó đón 170 người hoàn thành nghĩa vụ trở về và đưa 157 giáo viên đi tăng cường nhằm đảm bảo việc dạy học không bị gián đoạn. Trong số đó có 42 thầy cô đã viết đơn tình nguyện lên công tác tại vùng khó.

Có thể nói, sự rõ ràng của chính sách luân chuyển giáo viên ở Quảng Ninh đã mang lại đổi thay tích cực cho các điểm trường vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, biển đảo.

Đơn cử như tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở, năm học này, trường được tăng cường 6 giáo viên từ Hạ Long, Hà Tu, Việt Hưng, Bãi Cháy… Việc điều động đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm như trên không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực mà còn tạo luồng sinh khí mới cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo nhà trường, hiện trường có 167 học sinh với 12 lớp; cấp tiểu học đã đủ giáo viên nhưng cấp Trung học cơ sở vẫn thiếu giáo viên. Bên cạnh đó, lực lượng giáo viên hợp đồng tại trường chiếm tới hơn 40% (11/25 giáo viên), chủ yếu là sinh viên sư phạm mới ra trường. Do đó, việc điều động các thầy cô giáo miền xuôi có kinh nghiệm không chỉ giúp nhà trường có đủ giáo viên mà còn hỗ trợ, chia sẻ chuyên môn với đội ngũ giáo viên trẻ.

Báo cáo năm học 2025-2026 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng cũng đã chỉ ra tình trạng thiếu cục bộ giáo viên tiếng Anh, Tin học. Để nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao bền vững, cần giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng đào tạo giáo viên tại chỗ và xây dựng cơ chế điều động hợp lý, bảo đảm đội ngũ ổn định, hạn chế xáo trộn việc học của học sinh.