Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Huyền: Niềm vui của học trò là niềm vui của thầy cô

Là thành viên Hội đồng Sơ khảo cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc” năm 2026, cô Nguyễn Thị Thu Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), chia sẻ những yếu tố làm nên một môi trường học đường hạnh phúc. Theo cô, hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao mà được vun đắp qua sự quan tâm, yêu thương, tôn trọng và sự đồng hành của thầy cô với học sinh mỗi ngày.

PV: Trong quá trình gắn bó với học trò, có khoảnh khắc nào khiến cô cảm thấy vui và nhận ra rằng các em thực sự yêu thích mỗi ngày đến trường?

Cô Nguyễn Thị Thu Huyền: Theo tôi, trường học hạnh phúc là nơi mỗi học sinh cảm thấy an toàn, được yêu thương, tôn trọng và có cơ hội phát triển theo khả năng của mình. Hạnh phúc không chỉ đến từ những giờ học vui vẻ mà còn được vun đắp từ tình bạn đẹp, sự quan tâm của thầy cô, nhân viên nhà trường và cảm giác mỗi ngày đến trường đều có điều đáng mong chờ.

Tôi rất xúc động khi chứng kiến các con hào hứng tham gia các hoạt động ở trường, hay những khoảnh khắc gần gũi, thân thương trong lớp học. Có em đứng chờ cô giáo bước vào lớp để ríu rít kể những điều thú vị ở nhà; có những học sinh cũ dù đã chuyển lớp vẫn tranh thủ giờ ra chơi xuống thăm cô.

Tôi cũng ấn tượng trước những việc làm giàu lòng nhân ái của học trò khi các em cùng quyên góp tiền, đồ chơi, thú bông, sách truyện được bọc cẩn thận để gửi tặng những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Với tôi, niềm vui khi được sẻ chia và trao đi yêu thương chính là một trong những biểu hiện đẹp của hạnh phúc học đường.

Cô giáo Thu Huyền chia sẻ: Có rất nhiều bài viết xúc động tại cuộc thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc". (Ảnh: Minh Hằng)

PV: Trong hành trình xây dựng trường học hạnh phúc, cô đã triển khai những hoạt động hoặc thay đổi cụ thể nào trong cách dạy học, ứng xử giữa giáo viên với học sinh và kết nối với phụ huynh?

Cô Nguyễn Thị Thu Huyền: Tại Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, hành trình xây dựng trường học hạnh phúc được vun đắp qua từng giờ học, từng hoạt động và cách thầy cô ứng xử với học trò mỗi ngày. Giáo viên không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo cơ hội để học sinh trải nghiệm, làm việc nhóm, ứng dụng công nghệ và chủ động khám phá kiến thức.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn nghệ, thể thao, thiện nguyện giúp các em phát huy năng khiếu, sở trường, đồng thời học cách quan tâm và sẻ chia. Niềm vui đến trường vì thế không chỉ có trong lớp học mà còn hiện diện ở những hoạt động ngoài giờ.

Điều quan trọng là mỗi học sinh đều cảm nhận được sự quan tâm và tôn trọng. Thầy cô, nhân viên nhà trường luôn cố gắng gần gũi, lắng nghe, đón nhận sự khác biệt và ghi nhận những tiến bộ của các em, dù là nhỏ nhất.

Với phụ huynh, giáo viên duy trì kết nối thường xuyên, cùng trao đổi và tìm cách tháo gỡ những khó khăn của học sinh. Bởi gia đình và nhà trường có sự đồng hành sẽ giúp các em có thêm điểm tựa để trưởng thành.

Với tôi, tinh thần “nhìn cây sửa đất, nhìn học sinh sửa mình” không chỉ là lời nhắc nhở mà cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày. Đó cũng là điều mà mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn hướng tới.

PV: Theo cô, đâu là khó khăn lớn nhất khi xây dựng môi trường học đường vừa bảo đảm chất lượng giáo dục, vừa giảm áp lực học tập và tôn trọng sự khác biệt của từng học sinh?

Cô Nguyễn Thị Thu Huyền: Khó khăn lớn nhất, theo tôi, là tìm được sự cân bằng giữa yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và việc bảo đảm mỗi học sinh được học tập theo đúng năng lực, nhịp độ phát triển của mình. Bởi mỗi em đều có thế mạnh, tính cách, khả năng tiếp thu và hoàn cảnh gia đình riêng, không thể áp dụng một cách dạy hay một thước đo chung cho tất cả.

Vì vậy, ngay từ đầu năm học, khi nhận nhiệm vụ chủ nhiệm lớp, giáo viên cần tìm hiểu, nắm bắt đặc điểm của từng học sinh để có phương án hỗ trợ phù hợp. Trên cơ sở đó, tôi linh hoạt điều chỉnh nhiệm vụ học tập, đa dạng hóa phương pháp giảng dạy và chú trọng đánh giá sự tiến bộ của từng em, thay vì so sánh các em với nhau.

Giảm áp lực không có nghĩa là hạ thấp yêu cầu giáo dục, mà là tìm ra cách thức phù hợp để mỗi học sinh đều có thể tiến bộ và phát huy năng lực riêng. Trong quá trình ấy, sự động viên, khích lệ kịp thời của thầy cô cũng rất quan trọng. Khi được tôn trọng và ghi nhận, các em sẽ thêm tự tin, chủ động, có động lực học tập tích cực hơn, đồng thời biết vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào các hoạt động thường ngày.

Tại Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, hành trình xây dựng trường học hạnh phúc được vun đắp qua từng giờ học, từng hoạt động và cách thầy cô ứng xử với học trò mỗi ngày. Ảnh: Nhà trường cung cấp

PV: Cô mong chờ điều gì khi tham gia cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026”? Làm thế nào để tinh thần trường học hạnh phúc trở thành trải nghiệm thường ngày của mỗi học sinh?

Cô Nguyễn Thị Thu Huyền: Tôi mong cuộc thi sẽ trở thành dịp lan tỏa những câu chuyện đẹp, việc làm ý nghĩa và những giá trị nhân văn trong nhà trường; đồng thời khơi dậy thêm động lực để thầy cô, học sinh và phụ huynh cùng chung tay xây dựng môi trường giáo dục tích cực.

Điều tôi kỳ vọng là tinh thần của cuộc thi không chỉ dừng lại ở những bài dự thi hay danh hiệu, mà thực sự hiện diện trong từng tiết học, lời nói và hành động mỗi ngày. Trường học hạnh phúc phải là nơi không có bạo lực, bắt nạt hay sự cô lập; nơi mỗi học sinh đều được lắng nghe, ghi nhận, yêu thương, tôn trọng và đồng hành. Quan trọng hơn cả, mỗi đứa trẻ đều cảm thấy vui vẻ, an toàn và mong muốn đến trường, bởi các em biết rằng mình luôn được quan tâm và không bị bỏ lại phía sau.

Trân trọng cảm ơn cô vì những chia sẻ ý nghĩa!