Nữ tu 33 tuổi học thêm ngành giáo dục đặc biệt để chăm sóc những mảnh đời bất hạnh

LỜI TÒA SOẠN Phía sau những cổng chùa cổ kính, những tháp chuông nhà thờ ở khu vực Bắc Trung Bộ là những mái ấm đặc biệt, nơi các nhà tu hành đang ngày đêm chăm sóc, chở che cho những mảnh đời bất hạnh. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, nhiều cơ sở tôn giáo còn trở thành điểm tựa cho những người yếu thế, lan tỏa tinh thần nhân ái bằng những việc làm thiết thực. VietNamNet giới thiệu loạt bài về những mái ấm nơi cửa Phật, nhà thờ, cùng những con người lặng thầm viết nên câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Bài 1: Vị sư thầy và những đứa trẻ được gửi lại cùng lời hẹn đón về Bài 2: Sư cô 18 năm làm mẹ của những nạn nhân chất độc da cam ở Quảng Trị Bài 3: Những tu sĩ dành cả đời chở che người bất hạnh

Học để thấu hiểu những người mình chăm sóc

Mỗi ngày, sau những giờ lo cơm nước, tắm rửa, chăm sóc người khuyết tật và kèm trẻ học bài, sơ Phạm Thị Hoa (SN 1993) lại tranh thủ thời gian học trực tuyến ngành Giáo dục đặc biệt. Với nữ tu, việc học không chỉ để có thêm kiến thức mà còn giúp sơ hiểu hơn những người đang được mình chăm sóc.

Sinh ra trong gia đình Công giáo ở huyện Yên Thành cũ, tỉnh Nghệ An, năm 2011, sơ Hoa quyết định chọn đời tu, gia nhập Dòng Mến Thánh Giá tại Nghệ An.

Trong quá trình tu học, sơ theo học ngành Công tác xã hội tại Trường Cao đẳng Sư phạm Vinh. Sau khi tốt nghiệp, sơ được phân công đến các giáo xứ ở Nghệ An, Hà Tĩnh để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Khoảng 4 năm trước, sơ Hoa về Mái ấm Hồng Phúc, gắn bó với công việc chăm sóc người khuyết tật, trẻ mồ côi và những người không nơi nương tựa.

Sơ Phạm Thị Hoa hướng dẫn các em nhỏ học bài.

Ngoài lo bữa ăn, hỗ trợ vệ sinh cá nhân cho những người không thể tự phục vụ, sơ Hoa còn dành thời gian kèm trẻ học tập. Hiện mái ấm có 6 em đang theo học tại các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn. Sau giờ đến trường, các em được sơ hướng dẫn làm bài, củng cố kiến thức còn yếu.

“Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi quay về phục vụ, hỗ trợ người nghèo. Bốn năm trước, tôi được phân công về mái ấm để chăm sóc người khuyết tật. Ngoài chăm sóc, nấu ăn, tắm rửa cho các em, tôi còn giúp các em học bài”, sơ Hoa chia sẻ.

Những năm tháng gắn bó với mái ấm giúp nữ tu nhận ra rằng mỗi người có khả năng, tâm lý và nhu cầu hỗ trợ khác nhau. Có em phải được hướng dẫn nhiều lần mới hiểu bài, có người cần giúp đỡ trong mọi sinh hoạt, cũng có người đòi hỏi cách giao tiếp và chăm sóc riêng.

“Ở mái ấm có những em khuyết tật, trẻ mồ côi, cả những người lớn tuổi không có người thân chăm sóc. Để đồng hành với họ, ngoài tình thương còn cần sự kiên nhẫn và hiểu biết phù hợp. Vì thế, tôi đăng ký học trực tuyến ngành Giáo dục đặc biệt để bổ sung kiến thức, hỗ trợ các em tốt hơn”, sơ Hoa tâm sự.

Với sơ Hoa, mỗi kiến thức học được đều có thể trở thành hành trang hữu ích trong hành trình chăm sóc, giúp đỡ những người yếu thế. Bởi phía sau mỗi hoàn cảnh là những thiệt thòi riêng, cần được thấu hiểu bằng cả tình thương và sự kiên nhẫn.

Mái ấm của những người không còn nơi nương tựa

Thành lập khoảng năm 2009, Mái ấm Hồng Phúc ban đầu chỉ nuôi dưỡng 8 người có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, nơi đây trở thành mái nhà chung của 24 người, từ 8 đến 60 tuổi, với 3 nữ tu trực tiếp chăm sóc.

Sơ Phạm Thị Nhường, người gắn bó với mái ấm gần 5 năm, cho biết phần lớn những người đang sinh sống tại đây là người khuyết tật, trẻ mồ côi hoặc không có người thân đủ khả năng chăm sóc. Họ đến từ nhiều địa phương, chủ yếu ở Hà Tĩnh và Nghệ An.

Trong số những người được cưu mang có Trần Thị Minh (khoảng 22 tuổi). Minh mất mẹ khi mới 2 tuổi, sau đó bố bỏ đi. Do gặp khó khăn về nhận thức, Minh cần được các nữ tu hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo sơ Nhường, Minh vẫn còn một người cậu ruột nhưng không thường xuyên đến thăm. Thỉnh thoảng vào dịp Tết, các sơ liên hệ để người cậu đón Minh về nhà ít ngày. Phần lớn thời gian còn lại, mái ấm là nơi Minh được chăm sóc, chở che.

Một hoàn cảnh khác là bà Nguyễn Thị Phúc (60 tuổi), bị khiếm thị. Mẹ mất sớm, bố bỏ rơi, từ nhỏ bà đã được các nữ tu chăm sóc tại một nhà thờ ở huyện Đức Thọ cũ. Khi Mái ấm Hồng Phúc thành lập, bà được đón về đây tiếp tục nuôi dưỡng.

Những mảnh đời kém may mắn được các sơ bao bọc, chăm sóc tại mái ấm Hồng Phúc.

Ngoài Minh và bà Phúc, mái ấm còn cưu mang người mắc hội chứng Down, người khiếm thị và những trường hợp bị bỏ rơi từ nhỏ. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều cần sự chăm sóc tận tình, lâu dài.

Theo sơ Nhường, có ngày các nữ tu phải tắm rửa cho 7-10 người không có khả năng tự phục vụ, trong đó 2 người cần được đút ăn. Ngoài chăm sóc, các sơ còn lo cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ và đưa đón trẻ đến trường khi cần thiết.

Để có thêm thực phẩm cải thiện bữa ăn, mái ấm nuôi gà, nuôi lợn. Những em có khả năng tự đi học được tạo điều kiện chủ động, còn khi trời mưa hoặc cần thiết, các sơ sắp xếp đưa đón.

Công việc cứ thế nối tiếp từ sáng đến tối. Với những người không thể tự chăm sóc bản thân, mọi sinh hoạt đều cần đến bàn tay của các nữ tu.

Trong khi đó, kinh phí duy trì mái ấm chủ yếu dựa vào sự đóng góp của người dân, các tổ chức và nhà hảo tâm. Nguồn hỗ trợ không ổn định khiến việc chăm lo cho 24 người đôi lúc gặp khó khăn.

“Kinh phí duy trì mái ấm không phải lúc nào cũng ổn định, có thời điểm đủ, có lúc thiếu hụt. Khi gặp khó khăn, các sơ lại nhờ người dân xung quanh hỗ trợ”, sơ Nhường chia sẻ.

Không chỉ chăm lo khi còn sống, với những người qua đời mà không còn thân nhân, các nữ tu còn cùng người dân địa phương thu xếp hậu sự, lo liệu việc mai táng.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Xuân Tần, Chủ tịch UBND xã Hà Linh, ghi nhận những đóng góp của Mái ấm Hồng Phúc trong việc chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.

Theo ông Tần, nhiều năm qua, các nữ tu tận tình lo ăn uống, sinh hoạt, chăm nom người khuyết tật, trẻ em và người già không nơi nương tựa. Chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mái ấm, nhất là vào các dịp lễ, Tết.

“Các sơ chăm sóc rất tận tình, chu đáo, từ sinh hoạt hằng ngày đến việc giữ gìn vệ sinh cho các cháu và những người đang ở tại mái ấm. Địa phương cũng luôn quan tâm, phối hợp hỗ trợ trong khả năng để các hoàn cảnh ở đây có điều kiện sinh hoạt tốt hơn”, ông Tần cho biết.

Giữa những bộn bề của cuộc sống, Mái ấm Hồng Phúc vẫn ngày ngày dang rộng vòng tay với những người yếu thế. Ở đó, sự tận tụy của các nữ tu không chỉ mang đến nơi ăn chốn ở, mà còn giúp những người thiếu vắng tình thân tìm được sự chăm sóc và chở che trong một mái nhà chung.