Cấm sử dụng AI trong trường học Australia nhằm cứu vãn chất lượng giáo dục

Bộ giáo dục Australia đã thống nhất xem xét việc thiết lập giới hạn thời gian sử dụng màn hình tại các trường học. Để hiện thực hóa mục tiêu này, một lực lượng đặc nhiệm mang tên "Cai nghiện kỹ thuật số" sẽ được thành lập nhằm tư vấn cho chính phủ về cách quản lý việc sử dụng thiết bị công nghệ trong môi trường học đường.

Việc lạm dụng thiết bị điện tử đang trở thành mối lo ngại lớn khi chính phủ Albanese nhấn mạnh rằng những trẻ em dành quá nhiều thời gian trước màn hình tại trường thường có kết quả học tập kém hơn so với những học sinh khác.

Trong bài phát biểu tại Viện McKell, Bộ trưởng Giáo dục liên bang Jason Clare đã lên tiếng cảnh báo về việc màn hình điện tử đang làm thui chột khả năng tập trung của học sinh.

Đồng thời, ông cũng gióng lên hồi chuông báo động về việc công nghệ AI đang gây ra hiện tượng suy giảm nhận thức ở trẻ. Ông khẳng định chính phủ không hề có ý định bài trừ hoàn toàn các thiết bị công nghệ, mà chỉ đang nỗ lực điều chỉnh để giảm bớt sự phụ thuộc của học sinh.

Cụ thể, học sinh tiểu học sẽ bị cấm hoàn toàn việc sử dụng AI tạo sinh trong lớp học, trong khi học sinh trung học sẽ bị hạn chế sử dụng công nghệ này trong quá trình làm bài kiểm tra.

Không chỉ dừng lại ở đó, các nhà chức trách cũng đã quyết định loại bỏ hình thức thi trực tuyến đối với kỳ thi quốc gia (NAPLAN) dành cho khối tiểu học và quay trở lại với phương pháp làm bài thi trên giấy truyền thống.

Nhằm đảm bảo tính khả thi của các chính sách, lực lượng đặc nhiệm kỹ thuật số của trường học sẽ tiến hành thu thập bằng chứng thực tế, đồng thời khảo sát ý kiến của phụ huynh và giáo viên để trình những đề xuất lên chính phủ vào giữa năm sau.

Lực lượng này sẽ do một chuyên gia độc lập đứng đầu, quy tụ đại diện từ các bang và vùng lãnh thổ, hệ thống trường tư thục và trường Công giáo, hiệp hội hiệu trưởng, các cơ quan giáo dục của người bản địa cùng 4 tổ chức giáo dục lớn khác.