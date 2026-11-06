Điểm tin trưa: Gia Lai tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, chủ động cung ứng sách giáo khoa
Tại phiên chất vấn HĐND tỉnh, những bất cập trong quản lý an toàn thực phẩm và tình trạng gần 35.000 học sinh thiếu sách giáo khoa được đưa ra làm rõ. Gia Lai yêu cầu siết chặt kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống, đồng thời chủ động dự báo nhu cầu, bảo đảm cung ứng sách cho năm học mới
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/diem-tin-trua-gia-lai-tang-cuong-quan-ly-an-toan-thuc-pham-chu-dong-cung-ung-sach-giao-khoa-post604130.html