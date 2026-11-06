Điểm tin trưa: Gia Lai tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, chủ động cung ứng sách giáo khoa

“Chúng con không thích một bạn, rủ nhau không chơi với bạn thì sao lại là bạo lực học đường?”. Câu hỏi của học sinh Trường Tiểu học Cát Linh (Hà Nội) trong buổi tuyên truyền pháp luật “Phòng, chống tai nạn thương tích và bạo lực học đường” cho thấy có những hành vi tưởng chừng rất nhỏ trong quan hệ bạn bè nhưng lại cần được người lớn giải thích thấu đáo.