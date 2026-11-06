Gần 3.000 học sinh THCS Kim Liên học online sau vụ cháy

Vụ cháy ở Trường Tiểu học Kim Liên trưa 5/11 được người dân ghi lại.

Theo thông báo từ trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội), sau sự cố hỏa hoạn trưa 5/11, nhà trường tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp tại khu trường tạm, số 1 Hoàng Tích Trí.

Trong ngày 6/11, nhà trường tổ chức học online và giao tài liệu ôn tập cho toàn bộ học sinh các khối lớp.

Về địa điểm học tập tiếp theo, UBND phường đã giao các đơn vị liên quan phối hợp với nhà trường và các trường học trên địa bàn rà soát, sắp xếp địa điểm bảo đảm điều kiện dạy và học. Địa điểm và thời gian trở lại học trực tiếp sẽ được thông tin khi có phương án chính thức.

Về sách vở, đồ dùng học tập, các trường hợp bị ảnh hưởng sẽ được rà soát, tổng hợp để đề xuất hỗ trợ, bảo đảm điều kiện cho học sinh khi trở lại trường.

Liên quan đến vụ cháy, Sở GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu trường THCS Kim Liên lên phương án học tập trực tuyến trước mắt để không làm gián đoạn chương trình giáo dục của học sinh. Sở đang phối hợp với nhà trường rà soát hệ thống các trường học lân cận, xây dựng phương án bố trí địa điểm học tập phù hợp và ổn định cho học sinh trên địa bàn.

Các đơn vị tập trung tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất đủ điều kiện theo quy định, bố trí cho học sinh trường THCS Kim Liên học tập ổn định trong suốt thời gian nhà trường triển khai hoạt động xây dựng, cải tạo.

Với số lượng sách giáo khoa, vở ghi bị hư hỏng, thất lạc của học sinh trường THCS Kim Liên sau sự cố, nhà trường sẽ tổng hợp số liệu cụ thể để đề xuất các nguồn lực xã hội hóa kịp thời hỗ trợ, cấp phát bổ sung sách giáo khoa, vở viết cho những học sinh bị ảnh hưởng, giúp các em sớm ổn định tâm lý và đủ điều kiện trở lại học.

Đối với các đơn vị đang xây dựng, cải tạo công trình hoặc phải tổ chức cho học sinh học nhờ, học tạm, sở này chỉ đạo cần tăng cường rà soát, kiểm tra. Nhà trường chỉ tổ chức dạy học khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an ninh, an toàn trường học, phòng cháy, chữa cháy; tuyệt đối không tổ chức dạy học tại địa điểm chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả trường học chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở; không chủ quan, lơ là trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị điện. Các trường tổ chức hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tối 5/11, Thủ tướng cũng ra công điện giao Bộ GD&ĐT chủ trì rà soát an toàn phòng cháy ở các trường học; UBND TP Hà Nội tạo điều kiện tốt nhất để sớm ổn định các hoạt động dạy và học cho trường THCS Kim Liên.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h15 hôm nay ở khu phòng học tạm, rộng 2.000 m2 trên phố Hoàng Tích Trí. 12h40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 1 người tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.