Tập huấn Chuyên gia an toàn số học đường’ cho cán bộ, giáo viên

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: T.T

Tại buổi tập huấn, cán bộ, giáo viên đã được báo cáo viên thông tin, trang bị kiến thức, nhận diện nguy cơ trên môi trường mạng; đặc biệt là những phương thức, thủ đoạn mới mà các đối tượng xấu thường sử dụng để tiếp cận, lừa đảo, dụ dỗ và xâm hại trẻ em, thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, báo cáo viên còn cung cấp thêm các kỹ năng thực hành và phương pháp xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế để giáo viên nắm rõ cũng như biết cách hướng dẫn học sinh tự bảo vệ mình. Cùng với đó là việc nhận diện dấu hiệu trẻ em gặp nguy cơ; tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu và kết nối với cơ quan chức năng khi cần thiết.

Đại tá Minh Sơn Đông, Trưởng phòng An ninh mạng phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: T.T

Chương trình góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh trên không gian mạng, đồng thời lan tỏa kiến thức, kỹ năng an toàn số trong cơ quan, đơn vị, nhà trường và cộng đồng. Qua đó, mỗi cán bộ, giáo viên trong nhà trường từng bước trở thành một “chuyên gia an toàn số”, góp phần hình thành mạng lưới đồng hành, hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trước những nguy cơ trên không gian mạng.

Báo cáo viên thông tin các nội dung của chương trình. Ảnh: T.T

Theo Công an thành phố, chiến dịch “Không một mình” được triển khai với thông điệp xuyên suốt “Kết nối không tổn thương”, hướng tới xây dựng môi trường mạng nhân văn, an toàn, lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên. Đây không đơn thuần là hoạt động tuyên truyền mà còn là quá trình hình thành mạng lưới kết nối, đồng hành và hỗ trợ để mỗi trẻ em khi gặp nguy cơ, sự cố trên môi trường mạng đều biết cách tự bảo vệ và tìm được người tin cậy để giúp đỡ.