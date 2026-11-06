Trao tặng quà, học bổng cho học sinh vùng cao Bạch Đích

Đoàn tặng 2 máy lọc nước cho nhà trường.

Tại chương trình, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng trao tặng cho các em học sinh 300 suất quà gồm: Sách, vở, cặp, đồ dùng học tập, đồ chơi; tặng nhà trường 2 máy lọc nước và các nhu yếu phẩm. Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang trao tặng 3.000 vở viết và 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, 2 đơn vị trao tặng 5 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học nhà trường và lên phương án hỗ trợ dạy học tiếng Anh từ xa cho học sinh khối Tiểu học trong thời gian tới.

Những suất quà ý nghĩa được trao tặng cho các em học sinh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng tặng quà cho học sinh.

Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng trao tặng quà cho các em học sinh.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Na Khê nằm trên địa bàn biên giới, hiện có 874 học sinh, trong đó 564 em ở bán trú tại trường. Với đặc thù địa bàn còn nhiều khó khăn, những phần quà thiết thực và tình cảm sẻ chia từ các nhà báo, nhà hảo tâm góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp thêm động lực để thầy và trò nhà trường nỗ lực vươn lên.