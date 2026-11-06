Trường Tiểu học Hòa Chung ngoại khóa tuyên truyền giáo dục pháp luật

Cán bộ Công an phường Tân Giang tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho giáo viên và học sinh.

Buổi ngoại khóa tuyên truyền các nội dung pháp luật về an toàn trên không gian mạng, phòng, chống tác hại của ma túy, an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tác hại của đồ chơi có tính chất kích động bạo lực đối với trẻ em, phòng cháy, chữa cháy…

Thông qua chương trình, các em được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh, với thông điệp "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật". Đồng thời, góp phần tạo sự chuyển biến trong ý thức tự giác, tuân thủ chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, học sinh.