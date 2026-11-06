Hải đoàn 32 phát động Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' năm học 2026-2027

Lặng lẽ nhưng kiên cường, các chiến sỹ ngày đêm âm thầm giữ gìn biển trời thiêng liêng qua từng ca trực giữa trùng khơi. (Ảnh minh họa: Huy Khánh/Vietnam+)

Sáng 5/11, tại tỉnh Khánh Hòa, Hải đoàn 32 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026-2027 dành cho học sinh Trung học Cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính đến Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các trường Trung học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk., tạo điều kiện để đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia, hưởng ứng.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố thể lệ, nội dung và hướng dẫn phương thức tham gia cuộc thi, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết để học sinh chủ động tìm hiểu, ôn luyện và tham gia các phần thi.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động tuyên truyền, giáo dục có ý nghĩa thiết thực, góp phần trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về vị trí địa lý, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, giúp các em hiểu thêm về truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và quá trình xây dựng, trưởng thành của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Bên cạnh đó, nội dung cuộc thi còn tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế liên quan đến biển, đảo; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của học sinh trong tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đáng chú ý, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” còn lồng ghép nội dung tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy và bạo lực học đường, góp phần nâng cao khả năng nhận diện, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Thông qua sân chơi kiến thức này, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tình yêu biển, đảo và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng thời, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” cũng là dịp tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với ngành giáo dục, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Việc phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026-2027 tiếp tục khẳng định vai trò của công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng thời cũng góp phần hình thành thế hệ trẻ có kiến thức, bản lĩnh và trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam./.