Vụ cháy Trường Trung học cơ sở Kim Liên: Khẩn trương sắp xếp địa điểm học mới

Khói bốc lên nghi ngút tại khu trường tạm, nơi học sinh Trường Trung học cơ sở Kim Liên đang học. Ảnh: Tuấn Phan

Trường Trung học cơ sở Kim Liên thông báo, trong ngày 6/11, tổ chức học online và giao tài liệu ôn tập cho toàn bộ học sinh các khối lớp. Nhà trường lưu ý phụ huynh và học sinh vui lòng theo dõi hướng dẫn cụ thể của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm.

Về địa điểm học tập tiếp theo, Trường Trung học cơ sở Kim Liên cho biết Uỷ ban nhân dân phường đã giao các đơn vị liên quan phối hợp với nhà trường và các trường học trên địa bàn rà soát, sắp xếp địa điểm bảo đảm điều kiện dạy và học. Địa điểm và thời gian trở lại học trực tiếp sẽ được thông tin khi có phương án chính thức.

Về sách vở, đồ dùng học tập, các trường hợp bị ảnh hưởng sẽ được rà soát, tổng hợp để đề xuất hỗ trợ, bảo đảm điều kiện cho học sinh khi trở lại trường.

Liên quan đến vụ cháy, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Trường Trung học cơ sở Kim Liên xây dựng phương án tổ chức học trực tuyến trước mắt, bảo đảm chương trình giáo dục không bị gián đoạn. Sở đang phối hợp với chính quyền địa phương rà soát hệ thống trường học lân cận, xây dựng phương án bố trí địa điểm học tập phù hợp, ổn định cho học sinh trong thời gian nhà trường triển khai các hoạt động xây dựng, cải tạo. Sở cũng yêu cầu nhà trường khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ sách giáo khoa, vở ghi bị hư hỏng, thất lạc của học sinh sau sự cố. Trên cơ sở số liệu cụ thể, Sở sẽ đề xuất huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ, cấp phát bổ sung sách giáo khoa, vở viết cho những học sinh bị ảnh hưởng, giúp các em sớm ổn định tâm lý và có đủ điều kiện tiếp tục học tập.