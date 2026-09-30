Giữ bình yên vùng biển

Xã Nam Trạch có diện tích 129,83km2, quy mô dân số 32.716 người, đường bờ biển dài 4,2km, đi qua 4 thôn với hơn 1.700 hộ dân sinh sống. Với mục tiêu bảo đảm ANTT vùng biển, thời gian qua, lực lượng Công an xã luôn chú trọng công tác nắm bắt tình hình, quản lý cư trú, di biến động dân cư, thực hiện nghiêm phương châm “bám cơ sở, bám đối tượng, bám địa bàn”. Đồng thời, lực lượng Công an đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật.

Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự xã và Đồn Biên phòng Lý Hòa được xem là yếu tố then chốt trong bảo đảm ANTT khu vực biên giới biển. Thời gian qua, các lực lượng tăng cường phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến an ninh chính trị, an ninh nông thôn, hoạt động của tàu thuyền trên biển; phối hợp tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, khu vực ven biển và địa bàn giáp ranh.

Từ đó, kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp xử lý phù hợp, không để phát sinh tình huống phức tạp, bị động, bất ngờ.

Lực lượng Công an, Quân sự xã Nam Trạch và Đồn Biên phòng Lý Hòa tuyên truyền pháp luật cho bà con vùng biển trên địa bàn xã - Ảnh: L.M

Toàn xã hiện có khoảng 334 tàu thuyền đánh bắt hải sản. Cùng với công tác bảo đảm ANTT, công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài, không khai thác thủy, hải sản mang tính hủy diệt, góp phần phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng Quân sự xã, Đồn Biên phòng Lý Hòa tiến hành 12 lượt tuần tra, kiểm soát trên địa bàn với 190 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; triển khai các đợt cao điểm về đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm. Các đơn vị tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền cho các chủ tàu thuyền, ngư dân về việc chấp hành quy định chống khai thác IUU. Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ ANTT, chủ quyền biển, đảo và khai thác thủy, hải sản được nâng cao.

Ông Phạm Văn Nguyên, chủ tàu cá QB 22650 TS, ở thôn Nhân Bắc, xã Nam Trạch, chia sẻ: “Thời gian qua, chúng tôi được lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng trên địa bàn xã quan tâm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phòng, chống IUU thông qua các hội nghị, tờ rơi… Nhờ đó, chúng tôi hiểu rõ hơn các quy định trong khai thác hải sản, nhắc nhở nhau chấp hành nghiêm chỉnh, nói không với khai thác IUU, chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương”.

Thời gian qua, Công an xã cũng phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy… Các đơn vị làm tốt công tác ứng trực, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống đột xuất xảy ra. Trong bối cảnh địa bàn mở rộng, nhiều công trình, dự án kinh tế trọng điểm được triển khai, Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các mâu thuẫn, vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, góp phần giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn.

Thượng tá Lê Ngọc Nghị, Trưởng Công an xã Nam Trạch cho biết, thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, thời gian qua, Công an xã Nam Trạch chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đồn Biên phòng Lý Hòa triển khai đồng bộ các nội dung công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Xã Nam Trạch là địa bàn có vị trí quan trọng, với tuyến biển và các khu dân cư, sản xuất, kinh doanh, đặt ra yêu cầu cao trong công tác bảo đảm ANTT và quốc phòng. Vì vậy, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Trong quá trình thực hiện, Công an xã luôn xác định phương châm chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; kịp thời trao đổi thông tin; phối hợp với các lực lượng trong tuần tra, kiểm soát, xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Các lực lượng chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường quản lý địa bàn, cư trú, người và phương tiện hoạt động trên biển.

Thời gian tới, Công an xã tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; chủ động phòng ngừa và xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và cuộc sống bình yên của Nhân dân.