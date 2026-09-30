Nậm Tăm duy trì địa bàn không ma túy

Nậm Tăm có địa bàn rộng, các tuyến tỉnh lộ 133 và 135 đi qua, từng được các đối tượng mua bán trái phép ma túy lựa chọn làm địa bàn trung chuyển. Người nghiện tại địa phương thường mua ma túy ở các vùng giáp ranh, sử dụng xong mới quay lại địa bàn, gây khó khăn cho công tác phát hiện, bắt giữ. Dù chưa hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp, nhưng ma túy vẫn len lỏi trong cộng đồng với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân.

Công an xã Nậm Tăm triển khai nhiệm vụ giữ vững địa bàn không ma túy tới cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Trước thực trạng đó, Công an xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập vào địa bàn. Năm 2025, xã Nậm Tăm được công nhận là xã không ma túy, ghi dấu kết quả trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Xuân Đà - Chủ tịch UBND xã Nậm Tăm, nhằm giữ vững địa bàn không ma túy, địa phương xây dựng các nghị quyết, kế hoạch sát với thực tiễn. Từ đầu năm đến nay, xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy được đổi mới; nâng cao hiệu quả phát hiện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; cai nghiện, quản lý sau cai, tái hòa nhập cộng đồng và giải quyết việc làm cho người sau cai, người chấp hành xong án phạt tù liên quan đến ma túy.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn xác định phòng, chống, kiểm soát ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Quá trình triển khai, Công an xã tiếp túc phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn trong đấu tranh, phòng, chống ma túy. Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trước tác hại của ma túy, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới, đẩy mạnh, gắn với phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức hàng chục lượt tuyên truyền thông qua các buổi họp bản, tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường, thu hút gần 5.000 lượt người tham gia và đã phát huy hiệu quả.

Ông Tẩn A Thống - Trưởng bản Can Hồ chia sẻ: Sau khi được tuyên truyền, bản thân tôi và người dân trong bản nhận thức rõ hơn về tác hại của ma túy, nắm rõ những quy định của pháp luật liên quan đến ma túy. Từ đó, chúng tôi quyết tâm chung tay giữ vững địa bàn không ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xã Nậm Tăm tuyên truyền về tác hại ma túy tại bản Can Hồ.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức cho toàn bộ hộ dân tại các bản trên địa bàn xã ký cam kết xây dựng xã không ma túy. Đồng thời, duy trì mô hình “Dòng họ không ma túy”, phát huy vai trò của các dòng họ: Tao, Lý, Lù, Lò, Tẩn và các dòng họ khác cùng những người có uy tín trên địa bàn trong công tác phòng, chống ma túy.

Với phương châm “Sâu sát địa bàn, rà soát từng đối tượng”, Công an xã Nậm Tăm chủ động nắm tình hình, không để sót lọt đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy; thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa, đấu tranh phù hợp. Đối với 21 đối tượng lập hồ sơ quản lý nghiệp vụ, lực lượng công an thường xuyên kiểm danh, kiểm diện, xét nghiệm ma túy định kỳ ít nhất 1 lần/tháng. Công an xã Nậm Tăm cũng thường xuyên kiểm tra đột xuất đối với những người trước đây có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng đã hết thời gian quản lý. Đồng thời, tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các lán trại thuộc các công trình đang thi công trên địa bàn, kịp thời phát hiện những người từ địa phương khác đến có hành vi sử dụng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Công an xã thường xuyên xuống cơ sở, bám nắm địa bàn, đẩy mạnh phòng, chống ma túy.

Hiện 3 người nghiện đang điều trị bằng thuốc thay thế methadone đã hòa nhập cộng đồng, có việc làm, bảo đảm cuộc sống. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được đẩy mạnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Nậm Tăm đã bắt, khởi tố 5 vụ, 7 đối tượng về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện nay, trên địa bàn xã Nậm Tăm không có đối tượng bán lẻ ma túy, không có điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời gian tới, xã Nậm Tăm tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa, tăng cường tuyên truyền, nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, người có uy tín và nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự. Giữ vững địa bàn không ma túy không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự mà còn tạo nền tảng để người dân yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống. Từ sự bình yên của mỗi bản, mỗi gia đình, Nậm Tăm đang từng bước củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.