Siết quản lý cơ sở spa, làm đẹp tại Thanh Hóa

Rà soát toàn diện điều kiện hoạt động

Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, UBND xã Cẩm Thạch đã tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ sở làm đẹp, spa trên địa bàn.

Kiểm tra các điều kiện hoạt động

Đợt kiểm tra tập trung rà soát các điều kiện hoạt động của cơ sở hành nghề y, dược, mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ và spa. Bên cạnh kiểm tra, đoàn liên ngành đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, chủ động khắc phục những nội dung còn thiếu hoặc chưa phù hợp.

Tại các cơ sở khám, chữa bệnh, hành nghề y, dược tư nhân, đoàn kiểm tra giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, chứng chỉ hành nghề, bằng cấp chuyên môn của người trực tiếp thực hiện công việc chuyên môn; đồng thời kiểm tra phạm vi hoạt động và việc chấp hành các quy định trong quá trình khám, chữa bệnh.

Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, điều kiện bảo quản

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, điều kiện bảo quản và sử dụng thuốc, vật tư y tế cũng được rà soát. Đoàn chú trọng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ, hạn sử dụng, bao bì, nhãn mác của thuốc, vật tư, các sản phẩm phục vụ hoạt động chuyên môn.

Việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết cũng được kiểm tra nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động cung cấp dịch vụ và bảo đảm quyền lợi của người sử dụng.

Đối với các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ và spa, đoàn kiểm tra giấy đăng ký kinh doanh, các giấy tờ, chứng nhận, chứng chỉ liên quan đến điều kiện hoạt động. Đồng thời đối chiếu phạm vi cung cấp dịch vụ với quy định, điều kiện được cấp có thẩm quyền cho phép.

Kiểm tra nguồn gốc, an toàn của các thiết bị

Các nội dung liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ mỹ phẩm, hóa đơn mua bán, sổ sách theo dõi, bao bì, tem nhãn, ngày sản xuất, hạn sử dụng và công bố chất lượng sản phẩm cũng được kiểm tra. Bên cạnh đó là việc niêm yết giá dịch vụ, các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở, người hành nghề nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, duy trì đầy đủ điều kiện hoạt động; không thực hiện các dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn hoặc điều kiện được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo đánh giá bước đầu, các cơ sở được kiểm tra cơ bản chấp hành các quy định về điều kiện hoạt động, có đầy đủ giấy tờ liên quan đến kinh doanh, hành nghề. Đối với những nội dung còn tồn tại, đoàn đã hướng dẫn các cơ sở khắc phục, hoàn thiện theo quy định.

Tăng cường kiểm tra tại các địa bàn

Tại xã Định Tân, địa phương hiện có 18 cơ sở dược tư nhân, 4 cơ sở spa. UBND xã tổ chức kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược, mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ, spa ngoài công lập nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Các cơ sở spa, làm đẹp ký cam kết tuân thủ quy định

Tại các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, đoàn tập trung kiểm tra việc chấp hành quy chế khám, chữa bệnh; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, phạm vi hoạt động chuyên môn; bằng cấp chuyên môn, giấy phép kinh doanh, các giấy tờ liên quan của người thực hiện khám, chữa bệnh.

Công tác bảo quản thuốc, nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn xuất nhập, hạn sử dụng, bao bì, nhãn mác, niêm yết giá và việc thực hiện các quy định về quản lý dược cũng được kiểm tra.

Đối với cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ và spa, đoàn kiểm tra giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận, chứng chỉ đủ điều kiện và các giấy tờ liên quan; phạm vi hoạt động, việc niêm yết giá, phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Nguồn gốc, xuất xứ, sổ sách theo dõi, hóa đơn mua bán mỹ phẩm, bao bì, tem nhãn, ngày sản xuất, hạn sử dụng và việc công bố chất lượng sản phẩm cũng nằm trong nội dung kiểm tra.

Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở được đánh giá chấp hành tốt các quy định về hành nghề y, dược và có đầy đủ giấy tờ kinh doanh theo quy định. Đoàn kiểm tra cũng kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người hành nghề thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực y, dược và dịch vụ spa.

Ngăn ngừa dịch vụ làm đẹp vượt phạm vi cho phép

Việc tăng cường kiểm tra các cơ sở spa, thẩm mỹ và dịch vụ làm đẹp diễn ra trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sắc đẹp ngày càng tăng. Sự phát triển nhanh của thị trường kéo theo số lượng cơ sở cung cấp dịch vụ ngày càng nhiều, đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát để bảo đảm các hoạt động được thực hiện đúng quy định.

Theo thông tin ngành y tế được cung cấp, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 800 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, trong đó gần 100 cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ.

Bên cạnh những cơ sở chấp hành tốt quy định, công tác quản lý vẫn cần chú trọng đến nguy cơ một số cơ sở cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi được phép, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc thực hiện các kỹ thuật đòi hỏi điều kiện chuyên môn khi chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Đáng chú ý, thị trường làm đẹp phát triển cũng kéo theo nhu cầu đào tạo nghề. Việc một số cơ sở kết hợp cung cấp dịch vụ với đào tạo ngắn hạn đặt ra yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng đào tạo, năng lực chuyên môn và phạm vi công việc của người thực hành sau đào tạo.

Đối với các dịch vụ có yếu tố xâm lấn, yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và chuyên môn càng cần được tuân thủ nghiêm ngặt, bởi việc thực hiện khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khách hàng.

Từ thực tế này, việc kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện và xử lý vi phạm mà còn có ý nghĩa phòng ngừa, giúp các cơ sở nhận diện những thiếu sót để chủ động khắc phục, duy trì điều kiện hoạt động theo quy định.

Siết quản lý, bảo vệ quyền lợi người dân

Thực tế tại Cẩm Thạch và Định Tân cho thấy, kiểm tra liên ngành đang được các địa phương sử dụng như một giải pháp để rà soát hoạt động của các cơ sở y, dược, mỹ phẩm, thẩm mỹ và spa ngay từ cơ sở.

Thông qua kiểm tra hồ sơ pháp lý, nhân sự, phạm vi chuyên môn, thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị, niêm yết giá và điều kiện phòng cháy, chữa cháy, cơ quan quản lý có thêm cơ sở để đánh giá mức độ chấp hành của từng cơ sở, đồng thời hướng dẫn khắc phục những tồn tại.

Thời gian tới, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược, mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ và spa ngoài công lập theo kế hoạch; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Việc duy trì kiểm tra thường xuyên, kết hợp tuyên truyền với xử lý vi phạm sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người hành nghề, tăng tính minh bạch của thị trường dịch vụ làm đẹp và quan trọng hơn là bảo vệ sức khỏe, quyền lợi chính đáng của người dân khi sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.