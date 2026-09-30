Thanh niên mồ côi cha mẹ bị suy thận đang nguy kịch vì tai nạn cần giúp đỡ

Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, khoa Nội Hồi sức tích cực vừa tiếp nhận thông tin về bệnh nhân nặng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn đang rất cần cộng đồng chung tay giúp đỡ. Đó là em Lê Minh Hoàng (SN 2002) ở thôn 9, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình.

Trên đường đến phòng bệnh nơi Hoàng đang nằm điều trị, chị Thu Hương, nhân viên phòng Công tác Xã hội của bệnh viện cho biết, theo bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân rất nặng, phải điều trị tích cực, lâu dài.

Mặc dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ chi phí điều trị, nhưng do chấn thương nặng, Hoàng phải sử dụng một số loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Chi phí phát sinh khoảng 2-3 triệu đồng mỗi ngày.

Chị Đỗ Thị Thủy (bác ruột của Hoàng) cho biết, chiều 19/9, Hoàng điều khiển xe máy trên đường ở xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình thì xảy ra va chạm với một xe tải đi cùng chiều khiến Hoàng bất tỉnh tại chỗ.

Hoàng được chủ xe và người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Hải Hậu sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa Nam Định. Do chấn thương nặng, ngay trong ngày, em tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Bố mẹ mất sớm, trong lúc nguy nan, Hoàng chỉ còn người bác ruột bên cạnh chăm sóc

Từ khi Hoàng nhập viện, gia đình bên lái xe tải đã hỗ trợ 23 triệu đồng tiền viện phí. Các khoản chi phí thuốc ngoài danh mục bảo hiểm và những khoản phát sinh khác gia đình phải tự lo liệu.

Trong những ngày Hoàng điều trị tại bệnh viện, bác ruột là chị Đỗ Thị Thủy cùng em gái chị thay nhau chăm sóc.

Theo chị Thủy, Hoàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Bố mất khi Hoàng mới 2 tuổi, em gái Hoàng khi đó mới 10 tháng tuổi. Hai năm sau, mẹ Hoàng cũng qua đời vì bạo bệnh. Từ đó, Hoàng sống cùng ông bà ngoại ở xã Hải Xuân, còn em gái được các bác đưa vào miền Nam nuôi dưỡng.

Cuối năm học lớp 12, Hoàng cảm thấy cơ thể suy kiệt, mắt sưng. Gia đình đưa đi khám thì phát hiện mắc suy thận và phải lọc máu định kỳ. Căn bệnh hiểm nghèo khiến Hoàng phải đến bệnh viện điều trị định kỳ trong nhiều năm qua.

“Hiện gia đình chúng tôi dồn hết sức để cứu cháu nhưng bác sĩ nói chặng đường điều trị sẽ còn kéo dài, gia đình chúng tôi mong được cộng đồng chung tay giúp đỡ cứu lấy cháu”, chị Thủy nghẹn ngào nói.

Bao năm qua Hoàng phải chống chọi với bệnh suy thận, nay không may bị tai nạn

Khi nghe tin Hoàng gặp tai nạn, ở quê nhà, bà Nguyễn Thị Sen (bà ngoại Hoàng) thương Hoàng đã chịu nhiều thiệt thòi. Ngày ngày, bà Sen chỉ biết ngồi trước hiên nhà cầu mong đứa cháu tai qua nạn khỏi.

Ông Phạm Văn Nam, Trưởng thôn 9 (xã Hải Xuân) cho biết, Lê Minh Hoàng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai anh em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Hoàng sống cùng bà ngoại tuổi cao sau khi ông ngoại qua đời. Hoàng mắc bệnh suy thận, phải lọc máu định kỳ và mới đây không may gặp tai nạn giao thông, đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Trước tình trạng chấn thương nặng, thời gian điều trị dự kiến còn kéo dài, trong khi gia đình đã phải đối mặt với chi phí điều trị suy thận trong nhiều năm, Hoàng đang cần sự hỗ trợ để có thêm điều kiện tiếp tục điều trị.

Bạn đọc giúp đỡ em Lê Minh Hoàng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.263 (em Lê Minh Hoàng)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Đỗ Thị Thủy (bác ruột của Hoàng) theo địa chỉ: thôn 9, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0946606136

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý