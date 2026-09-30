Các cựu lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhận tiền để tham gia giám định sai cho nhiều trường hợp

Bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng VPYTTTƯ) và bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Ngô Văn Vinh (cựu Viện trưởng VPYTTT.Ư) thừa nhận đã nhận tiền để tham gia giám định sai cho nhiều trường hợp. Theo lời khai, từ những triệu chứng tâm thần chưa rõ nét, các bị cáo đã làm nặng thêm biểu hiện bệnh để kết luận người được giám định “mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Ngô Văn Vinh thừa nhận hành vi phạm tội và khai rõ cách thức các bị cáo làm sai lệch kết quả giám định.Theo lời khai của bị cáo Vinh, cơ bản các bệnh nhân đều có những triệu chứng như ảo thanh, rối loạn cảm xúc, hoang tưởng chưa rõ nét. Tuy nhiên, trong quá trình giám định, các bị cáo làm nặng thêm những triệu chứng này để bệnh nhân được đánh giá là “mất khả năng điều khiển hành vi” tại thời điểm giám định.

Tương tự, bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng VPYTTT.Ư) cũng thừa nhận toàn bộ cáo trạng, nhận thức rằng mình có mặt tại phiên tòa hôm nay là do hành vi phạm tội đã gây ra.

Về phần mình, bị cáo Dương Văn Lương (cựu Phó Viện trưởng VPYTTT.Ư) cũng thừa nhận trước tòa về việc nhận tiền để thống nhất với thành viên khác trong hội đồng giám định, kết luận cho các đối tượng được đưa đến giám định là "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi". Việc này nhằm để họ được đi chữa bệnh bắt buộc.

Cũng trong phần trả lời các câu hỏi của HĐXX, các bị cáo: Nguyễn Công Đạt (cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ, VPYTTT.Ư); bị cáo Tạ Văn Minh Giáp (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ); Đinh Thị Thủy (bác sĩ Khoa Điều trị bắt buộc nam, VPYTTT.Ư)... đều thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền từ vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh- Lê Văn Đông.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh đã mua chuộc, hối lộ một số lãnh đạo, cán bộ và nhân viên thuộc nhiều khoa, phòng của VPYTTT.Ư bằng nhiều hình thức, như: đưa tiền mặt hoặc chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Mai Anh vào tài khoản ngân hàng của một số cán bộ, nhân viên; tổ chức cho một số lãnh đạo, cán bộ, nhân viên đi du lịch, nghỉ dưỡng... để tạo điều kiện cho Mai Anh tự do ra vào VPYTTT.Ư trong thời gian chữa bệnh bắt buộc. Ngoài ra, Mai Anh còn có hành vi đưa hối lộ cho lãnh đạo VPYTTT.Ư để được bố trí phòng điều trị riêng (có lắp điều hòa, tủ lạnh) ở cùng với 2 con và người giúp việc.

Còn bị cáo Lê Văn Đông có hành vi tổ chức cho một số cán bộ, nhân viên của VPYTTT.Ư và các cá nhân thân tín của Đông sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian chữa bệnh bắt buộc. Đồng thời, Đông còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nơi ở và buồng chữa bệnh bắt buộc của Đông tại VPYTTT.Ư.

Mai Anh và Lê Văn Đông đã tập hợp được một số đối tượng “đàn em” giúp sức cho Mai Anh trong việc nhận tiền của người nhà các bị can, bị án để “hướng dẫn” cho họ làm hồ sơ giả bệnh án, triệu chứng tâm thần để được các cơ quan tố tụng cho đi giám định tâm thần, đồng thời môi giới hối lộ, đưa hối lộ để Hội đồng giám định thuộc VPYTTT.Ư hoặc Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực Miền núi phía Bắc ra các kết luận giám định pháp y tâm thần không khách quan, không chính xác, không đúng tình trạng tâm thần để cho Mai Anh, Lê Văn Đông và các đối tượng khác trốn tránh hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong vụ án này, 2 cựu Viện trưởng VPYTTT.Ư, gồm: Trần Văn Trường (1973), Ngô Văn Vinh (1962) và cựu Phó Viện trưởng Dương Văn Lương (1962) cùng 45 bị cáo là các cán bộ, lãnh đạo, bác sỹ, điều dưỡng, bảo vệ của VPYTTT.Ư và các bệnh viện tâm thần khác bị truy tố về các tội: “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Đánh bạc”.