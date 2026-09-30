Xuân Thành tập trung xử lý các loại tội phạm

Mới đây, ngày 25-9, trong quá trình tuần tra tại khu vực ấp Cây Da, lực lượng Công an xã phát hiện 3 đối tượng đang vận chuyển 55kg mủ cao su nghi là tài sản trộm cắp. Qua làm việc, các đối tượng khai đã lấy trộm mủ cao su tại xã Xuân Bắc rồi đưa đến xã Xuân Thành tiêu thụ thì bị phát hiện.

Qua kiểm tra nhanh, 3 đối tượng trên có kết quả dương tính với ma túy. Mở rộng đấu tranh, lực lượng công an làm rõ thêm một số đối tượng có liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an xã Xuân Thành đã tạm giữ tang vật, lập hồ sơ chuyển vụ việc trộm cắp tài sản đến Công an xã Xuân Bắc xử lý theo thẩm quyền; đồng thời chuyển vụ việc liên quan đến ma túy đến Công an phường Xuân Lộc tiếp tục điều tra, xử lý.

Thời gian tới, Công an xã Xuân Thành tiếp tục chủ động nắm tình hình, bám địa bàn, tăng cường tuần tra, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là trộm cắp tài sản và tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.