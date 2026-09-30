Nhận gần 1,77 tỷ đồng tiền chuyển khoản từ người lạ, hành động của chủ tài khoản gây chú ý

Bộ Công an đưa tin, ngày 29/9, Công an phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một công dân tỉnh Bắc Ninh nhận lại gần 1,77 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, Công an phường Hồng Quang tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1983, trú tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về việc chuyển nhầm số tiền 1,77 tỷ đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Hiền, trú tại Tổ dân phố An Lá, phường Hồng Quang.

Chị Nguyễn Thị Hiền đã thực hiện các thủ tục tại ngân hàng và chuyển trả toàn bộ số tiền gần 1,77 tỷ đồng cho chị Nguyễn Thị Vân Anh. Ảnh: Bộ Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hồng Quang khẩn trương tiến hành xác minh, đồng thời liên hệ và làm việc với chị Nguyễn Thị Hiền.

Qua xác minh, chị Hiền xác nhận đã nhận được số tiền trên và nghi ngờ đây là khoản tiền do người khác chuyển nhầm. Chị Hiền cũng đang tìm cách liên hệ để hoàn trả số tiền.

Dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của Công an phường Hồng Quang, chị Nguyễn Thị Hiền đã thực hiện các thủ tục tại ngân hàng và chuyển trả toàn bộ số tiền gần 1,77 tỷ đồng cho chị Nguyễn Thị Vân Anh.

Nhận lại số tiền, chị Nguyễn Thị Vân Anh xúc động, gửi lời cảm ơn Công an phường Hồng Quang đã kịp thời tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ giải quyết vụ việc; đồng thời cảm ơn chị Nguyễn Thị Hiền đã tự nguyện hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm.