CSGT Hưng Yên kịp thời đưa bé trai 15 tháng tuổi bị co giật đi cấp cứu

Trung tá Ngô Văn Quỳnh hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật vào bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 6h30 ngày 29/9, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên, do Trung tá Ngô Văn Quỳnh làm tổ trưởng đang điều tiết giao thông tại Km80+600, quốc lộ 10, thuộc tổ dân phố Gia Lễ, phường Trà Lý, thì chị Nguyễn Nhật Linh (SN 1997, trú phường Trà Lý) bế con trai khoảng 15 tháng tuổi, mang theo bình ôxy và đồ dùng cá nhân đến cầu cứu.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, tổ công tác nhanh chóng báo cáo lãnh đạo đơn vị, sử dụng xe chuyên dụng, phát tín hiệu ưu tiên đưa hai mẹ con đến Bệnh viện Nhi Thái Bình cấp cứu.

Theo chị Linh, sáng cùng ngày, con trai chị bất ngờ bị co giật. Trong lúc vội vàng đưa con đi cấp cứu, khi đến khu vực quốc lộ 10, chị gặp tổ CSGT đang làm nhiệm vụ và nhờ hỗ trợ.

Nhờ được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời, tình trạng của cháu bé sau đó đã ổn định.