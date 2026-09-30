Premier League chính thức buộc tội Man City

Manchester City chính thức bị Premier League buộc tội. Ảnh: Reuters.

Đội chủ sân Etihad đồng thời bị xác định phạm phần lớn cáo buộc liên quan đến việc từ chối hợp tác và cố tình cản trở cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Premier League.

Theo kết luận, Manchester City đã dàn xếp các hợp đồng thương mại và tài trợ "ma" nhằm che giấu dòng tiền thực tế, thổi phồng doanh thu và giảm trừ chi phí hơn 900 triệu bảng trong giai đoạn trên.

Trên thực tế, các khoản thanh toán chủ yếu được chi trả ngầm bởi tập đoàn sở hữu Abu Dhabi United Group (ADUG), bao gồm cả các giao dịch vòng tròn liên quan đến bản quyền hình ảnh cầu thủ thông qua công ty Fordham.

Ủy ban Độc lập khẳng định câu lạc bộ đã nộp báo cáo sai lệch, che giấu tình trạng tài chính với cơ quan kiểm toán nhằm lách Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Premier League cũng như Luật Công bằng Tài chính (FFP) của UEFA. Nếu kê khai trung thực, đội bóng vi phạm các hạn mức chi tiêu ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

Mức chế tài xử phạt cụ thể chưa được công bố và sẽ được quyết định tại một phiên điều trần riêng biệt trong thời gian tới. Manchester City có quyền nộp đơn kháng cáo đối với toàn bộ phán quyết này trước hạn chót vào ngày 2/10.

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