Vợ chồng Mạc Văn Khoa trúng số

Mới đây, Thảo Vy - bà xã Mạc Văn Khoa khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc lần đầu trúng vé số. Cô hài hước viết: “Lần đầu được trúng vé số, 2 tờ đủ lốc bia tươi mà nay chồng đi làm không đãi chồng nhậu được rồi, tiếc he”.

Chia sẻ ngắn gọn nhưng cho thấy niềm vui rất đời thường của bà xã Mạc Văn Khoa. Thay vì nhắc đến giá trị giải thưởng, Thảo Vy lại ví von số tiền vừa nhận được đủ cho một lốc bia tươi và tiếc nhất là Mạc Văn Khoa đang bận đi làm nên chưa thể cùng nhau ăn mừng.

Bài đăng của Thảo Vy nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ mọi người sau khi cô chia sẻ niềm vui lần đầu trúng vé số.

Thảo Vy - bà xã Mạc Văn Khoa chia sẻ khoảnh khắc lần đầu trúng vé số.

Với vợ chồng Mạc Văn Khoa, những câu chuyện nhỏ như vậy phần nào cho thấy cuộc sống hiện tại của cặp đôi khá gần gũi. Mạc Văn Khoa và Thảo Vy đã có khoảng một thập kỷ đồng hành, đăng ký kết hôn vào cuối năm 2020 và tổ chức đám cưới vào năm 2022. Cặp đôi có một con gái và cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình bên cạnh công việc nghệ thuật, kinh doanh.

Thảo Vy cũng là người đồng hành với Mạc Văn Khoa từ những ngày sự nghiệp của anh còn nhiều khó khăn. Hiện tại, cô hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh, chăm lo gia đình và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng trên mạng xã hội. Trong khi đó, Mạc Văn Khoa vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng chủ động tiết chế tần suất xuất hiện để tập trung vào những công việc phù hợp hơn với định hướng mới.

Đầu năm 2026, Mạc Văn Khoa vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình và kinh doanh. Nam diễn viên từng chia sẻ về cuộc sống bình ổn bên vợ con, đồng thời phủ nhận thông tin cho rằng anh vỡ nợ 100 tỷ đồng. Theo chia sẻ của Mạc Văn Khoa, một số cơ sở kinh doanh dừng hoạt động chủ yếu liên quan đến hợp đồng mặt bằng hoặc việc điều chỉnh cách vận hành, không đồng nghĩa gia đình rơi vào khủng hoảng tài chính.

Mạc Văn Khoa và vợ Thảo Vy.

Ở lĩnh vực phim ảnh, Mạc Văn Khoa cũng sở hữu một hành trình đáng chú ý. Từ bước đệm Á quân trong một chương trình truyền hình năm 2015, Mạc Văn Khoa bắt đầu bước sang điện ảnh và chạm ngõ màn ảnh rộng với Taxi, Em Tên Gì? vào năm 2016. Sau đó, anh liên tục xuất hiện trong nhiều dự án thuộc các thể loại khác nhau, dần trở thành gương mặt quen thuộc tại phòng vé Việt.

Một trong những cột mốc nổi bật của Mạc Văn Khoa là Cua Lại Vợ Bầu. Bộ phim ra mắt năm 2019 đạt khoảng 191,8 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Cùng năm, anh góp mặt trong Lật Mặt: Nhà Có Khách, tác phẩm đạt khoảng 120 tỷ đồng. Đến Lật Mặt: 48H, doanh thu bộ phim tiếp tục vượt 150 tỷ đồng, giúp Mạc Văn Khoa có thêm cơ hội thử sức với màu sắc hành động bên cạnh sở trường hài.

Năm 2023, Mạc Văn Khoa có bước tiến đáng chú ý khi lần đầu đảm nhận vai chính trong Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, đóng cùng Anh Tú. Bộ phim đạt khoảng 122 tỷ đồng, tiếp tục nối dài danh sách tác phẩm có thành tích phòng vé đáng chú ý mà nam diễn viên góp mặt.

Đáng chú ý hơn, Mạc Văn Khoa bắt đầu muốn thoát khỏi hình ảnh diễn viên hài quen thuộc. Trong Út Lan: Oán Linh Giữ Của, anh đảm nhận ông Danh - nhân vật có màu sắc bí ẩn, gai góc và khác biệt so với nhiều vai diễn trước đó. Bộ phim kết thúc hành trình chiếu rạp với khoảng 90,3 tỷ đồng, đồng thời giúp Mạc Văn Khoa có thêm dấu ấn ở một dạng nhân vật mới.

Bước sang năm 2026, Mạc Văn Khoa chưa công bố dự án mới. Dự án Phòng 4.13 từng được bấm máy từ năm 2025 với sự tham gia của anh, nhưng thời điểm phát hành hiện chưa được xác nhận rõ ràng. Đáng chú ý, nam diễn viên mới đây tiết lộ đang ấp ủ một bộ phim riêng nhưng chưa công bố tên, nội dung hay lịch triển khai cụ thể.

Từ câu chuyện trúng số của Thảo Vy, cuộc sống của vợ chồng Mạc Văn Khoa tiếp tục được khán giả chú ý bởi những khoảnh khắc rất đời thường. Còn với Mạc Văn Khoa, sau một thập kỷ gắn với màn ảnh và loạt phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, chặng đường tiếp theo nhiều khả năng sẽ xoay quanh những vai diễn mới và bộ phim mà anh đang ấp ủ.