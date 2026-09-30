Indonesia: Đình chỉ 5 quan chức sau bê bối 'nhà tù hạng sang'

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong cuộc kiểm tra đột xuất cơ sở giam giữ phạm nhân ngày 23/9, Cơ quan Thanh tra Indonesia phát hiện hơn 10 khu nhà riêng biệt được trang bị điều hòa, TV màn hình lớn, tủ lạnh, sofa và khu vực ăn uống. Ngoài ra còn có phòng tập thể thao, khu mô phỏng sân golf đang xây dựng và các trang thiết bị cao cấp.

Cơ quan Thanh tra Indonesia cho biết có “những dấu hiệu rõ ràng” cho thấy một số phạm nhân được sử dụng các cơ sở vật chất giống nhà nghỉ, căn hộ, thậm chí biệt thự, trong khi những người bị giam giữ khác không được tiếp cận. Tổng Thanh tra Bộ Nhập cư và Cải huấn Indonesia Rudi Setiawan cho biết hàng chục phạm nhân và nhân viên nhà tù đã được thẩm vấn.

Năm quan chức quản lý bị đình chỉ do bị nghi có liên quan. Nhà chức trách đang điều tra nguồn gốc các khu nhà và khả năng cán bộ nhận tiền để đổi lấy đặc quyền cho phạm nhân. Theo ông Setiawan, các công trình này có thể ban đầu được xây làm nhà ở công vụ cho nhân viên nhưng sau đó bị chuyển đổi trái phép.

Nhà tù Cibinong rộng khoảng 4 ha, đang giam giữ nhiều nhóm phạm nhân, trong đó có những người bị kết án về các tội danh tham nhũng và một số phạm nhân nổi tiếng. Vụ việc làm dấy lên yêu cầu công khai danh tính những phạm nhân từng được hưởng các đặc quyền và làm rõ liệu có hành vi đưa, nhận tiền hay không.

Đây cũng là bê bối mới nhất trong hệ thống cải huấn Indonesia, vốn lâu nay đối mặt với tình trạng quá tải và các cáo buộc tham nhũng, đặc biệt liên quan việc phạm nhân giàu có dùng tiền để đổi lại những điều kiện giam giữ đặc biệt.