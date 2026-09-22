Giữ bình yên trên những cung đường

Tổ CSGT Mường Cơi họp triển khai nhiệm vụ.

Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) Mường Cơi thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, được giao phụ trách khu vực có các tuyến giao thông huyết mạch đi qua, như: Quốc lộ 37, 32B, 43; đường tỉnh 114, cùng hệ thống đường nội thị, liên xã, liên bản trên địa bàn 8 xã khu vực Phù Yên, gồm các xã: Phù Yên, Mường Cơi, Gia Phù, Suối Tọ, Mường Bang, Tường Hạ, Tân Phong và Kim Bon. Địa bàn quản lý rộng, nhiều đèo dốc quanh co, thường xảy ra sạt lở vào mùa mưa lũ. Hoạt động giao thông đường thủy nội địa cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn.

Trung tá Đinh Hoàng Linh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, Phụ trách Tổ CSGT Mường Cơi, cho biết: Tuy tuyến đường phụ trách trải dài, địa bàn rộng, song cán bộ, chiến sĩ trong tổ đã khắc phục khó khăn, phân công cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; túc trực tại các vị trí nguy cơ sạt lở cao để kịp thời hỗ trợ, điều tiết giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Tổ CSGT Mường Cơi kiểm tra đo kích thước thành, thùng đối với xe kinh doanh vận tải.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn, Tổ đã phối hợp với chính quyền địa phương và các trường học tổ chức tuyên truyền, giao lưu hỏi đáp về Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 28 buổi tuyên truyền tại các xã, bản, tiểu khu cho 10.300 lượt người tham gia; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật và tuyên truyền 60 buổi về TTATGT tại các trường học cho hơn 28.500 học sinh, 2.235 giáo viên; trao tặng 60 mũ bảo hiểm cho các em hiếu học hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với công tác tuyên truyền, Tổ CSGT Mường Cơi đã chủ động tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến đường và khung giờ cao điểm. Từ đầu năm đến nay, Tổ đã huy động trên 655 lượt tuần tra với 4.081 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, tập trung xử lý vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, như: Vi phạm về nồng độ cồn, quá khổ quá tải, tốc độ, tránh, vượt sai quy định... Kết quả đã phát hiện và lập biên bản 2.764 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền trên 3,8 tỷ đồng, tạm giữ 862 phương tiện, trừ điểm 202 giấy phép lái xe các loại, tước 15 giấy phép lái xe các loại.

Cán bộ, chiến sĩ Tổ CSGT Mường Cơi kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Thực hiện đợt ra quân tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải (từ 26/8/2026 đến 25/9/2026), Tổ đã huy động tối đa lực lượng, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức kiểm tra, kiểm soát đối với các xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, tập trung vào các xe ô tô chở khách từ 8 chỗ trở lên, xe chở vật liệu xây dựng, xe container, sơ mi rơ-móc... Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện và xử lý 92 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt ước tính 186 triệu đồng.

Có mặt tại tuyến đường đôi qua xã Phù Yên trong một ca tuần tra của Tổ CSGT Mường Cơi, chúng tôi ghi nhận các chủ phương tiện nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh kiểm tra. Ông Bạc Văn Đoạt, bản Chiềng Hạ, xã Phù Yên, lái xe chở vật liệu xây dựng, cho biết: Tôi thường xuyên lưu thông qua địa bàn và được lực lượng CSGT tuyên truyền, tôi luôn tự giác chấp hành quy định không chở quá tải, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra là rất cần thiết, giúp bảo đảm an toàn cho tài xế và người tham gia giao thông.

Không kể ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ Tổ CSGT Mường Cơi luôn bám tuyến, bám địa bàn, chủ động phòng ngừa, xử lý vi phạm, giữ vững trật tự, an toàn giao thông. Phía sau những ca tuần tra trên các cung đường đèo dốc là nỗ lực thầm lặng, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí trong 9 tháng đầu năm 2026, để mỗi cung đường thêm an toàn, mỗi hành trình của người dân thêm trọn vẹn.