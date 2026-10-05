Công an Nghệ An thực hiện cao điểm xử lý nghiêm thanh, thiếu niên vi phạm an toàn giao thông

Nhiều thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện xử lý. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Điển hình, trong hai ngày 2 và 3/10, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, lập biên bản 348 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong đó, 180 trường hợp sử dụng mô-tô, 168 trường hợp sử dụng các loại phương tiện khác.

Các lỗi vi phạm nổi cộm gồm: 177 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 27 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 30 trường hợp không có giấy phép lái xe; 83 trường hợp không có giấy tờ phương tiện; 4 trường hợp chở quá số người quy định; 29 trường hợp không gắn biển số phương tiện; 3 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Cảnh sát giao thông...

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tạm giữ 97 mô-tô và 46 phương tiện khác, thu phạt ngân sách Nhà nước số tiền phạt hơn 601 triệu đồng.

Các trường hợp vi phạm đều được lực lượng chức năng lập hồ sơ, xử lý theo đúng quy định; đồng thời kết hợp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh, thiếu niên và gia đình.

Hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông của thanh, thiếu niên tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và ảnh hưởng an toàn của người tham gia giao thông. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung của Kế hoạch cao điểm; duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát tại tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực trung tâm, tuyến giao thông phức tạp, địa bàn tập trung đông thanh, thiếu niên, học sinh.

Các thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, bắt giữ, xử lý. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý nghiêm vi phạm và góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo sự răn đe, phòng ngừa từ sớm, từ xa, nhất là đối với nhóm thanh, thiếu niên, học sinh thường xuyên sử dụng phương tiện tham gia giao thông.