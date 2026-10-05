Danh tính kiểm lâm mất tích trên sông Hồng

Liên quan thông tin một kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng, đoạn qua tỉnh Lào Cai, sáng 5/10, Chi cục Kiểm lâm Lào Cai thông tin chính thức về vụ việc. Theo đó, ngày 4/10, Tổ công tác của Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát gồm 8 người được chia thành hai nhóm để thực hiện nhiệm vụ.

Một nhóm gồm 3 người có nhiệm vụ đưa 3 cây gạo sang bãi Soi sông Hồng để trồng khảo nghiệm. Nhóm còn lại gồm 5 người thực hiện tuần tra, kiểm tra và tháo dỡ lưới, bẫy bắt chim dọc tuyến bờ sông Hồng, khu vực phía đường An Dương Vương, thuộc địa phận phường Lào Cai.

Khoảng 14h20 cùng ngày, trong quá trình tuần tra, nhóm 5 người phát hiện cán bộ kiểm lâm Lê Chí T. (SN 1977) đang di chuyển trên bờ thì bất ngờ trượt chân và ngã xuống sông Hồng.

Do khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh và sự việc xảy ra đột ngột, ông T. bị đuối nước và mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động nhân lực và phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Cảnh sát Giao thông đường thủy huy động phương tiện tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Tiền phong.↵

Công an, lực lượng quân đội và dân quân phường Lào Cai sử dụng ca nô chuyên dụng, thuyền sắt cùng các phương tiện như sào, lưới để rà soát khu vực xảy ra vụ việc.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với người dân mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc hai bên bờ sông Hồng và khu vực xung quanh nơi nạn nhân gặp nạn.