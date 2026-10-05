Hưng Yên: Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo vệ quyền lợi của người lao động

Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Từ khi thực hiện sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát huy những thành tích đã đạt được, liên tục chủ động tham mưu, phối hợp đồng bộ với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia, quản lý thu và nâng cao chất lượng phục vụ, tạo ra những chuyển biến rõ nét về diện bao phủ BHXH, BHYT.

Tính đến hết tháng 8 năm 2026, số người tham gia BHXH trên toàn tỉnh đạt 681.048 người, tăng 79.122 người, tương đương tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 43.717 người, tức 6,9% so với cuối năm 2025. Trong đó, nhóm tham gia BHXH bắt buộc là 591.351 người, tăng 69.020 người (13,2%) so với cùng kỳ và tăng 45.055 người (8,24%) so với cuối năm trước; tỷ lệ bao phủ BHXH hiện chiếm khoảng 52,16% lực lượng lao động toàn tỉnh.

Đối với BHYT - chính sách an sinh xã hội rộng khắp – số người tham gia đến hết tháng 8 đã lên tới 2.961.461 người, tăng 155.673 người (5,5%) so với cùng kỳ và tăng 37.895 người so với cuối năm 2025, nâng tỷ lệ bao phủ lên 95,83% dân số. Đây là những con số cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của chính sách BHXH, BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo nền tảng an sinh vững chắc cho người dân trên địa bàn.

Để giữ đà tăng trưởng và hoàn thành toàn diện chỉ tiêu những tháng cuối năm 2026, BHXH tỉnh đã xác định mở rộng diện bao phủ là nhiệm vụ trọng tâm, ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết từng nguồn dữ liệu, phân loại đối tượng theo địa bàn từng xã, phường. Ngành tập trung vận động các nhóm ưu tiên như người thuộc diện yếu thế được HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí đóng BHYT, học sinh bước vào năm học mới và những người tạm dừng hoặc chưa tham gia, từ đó xây dựng giải pháp phù hợp với từng đối tượng. Sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và đơn vị liên quan giúp công tác tuyên truyền, vận động đi sâu vào từng khu dân cư, đưa chính sách đến đúng người, đúng địa bàn.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chính sách BHXH, BHYT tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng hành cùng doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi người lao động

Là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, đông doanh nghiệp sản xuất và lực lượng lao động lớn, Hưng Yên luôn đặt công tác đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lên hàng đầu. BHXH tỉnh đã xây dựng giải pháp tổng thể, từ khuyến khích tham gia đến giám sát việc thực hiện nghĩa vụ đóng nộp, góp phần ổn định quan hệ lao động và nâng cao hiệu quả thu ngân sách của ngành.

Đến hết tháng 9 năm 2026, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn đạt khoảng 13 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch quý III. Dự kiến đến hết năm, tổng số thu sẽ đạt và vượt mức 17.685,412 tỷ đồng do BHXH Việt Nam giao. Đáng chú ý, tỷ lệ tiền chậm đóng chỉ chiếm 2,06% tổng số phải thu, thấp hơn mức chỉ tiêu giao là 2,28%; mục tiêu đặt ra đến cuối năm là giảm tỷ lệ này xuống còn 1,75%.

Để đạt được kết quả trên, BHXH tỉnh đã tăng cường rà soát, phân tích dữ liệu nhằm phát hiện sớm những doanh nghiệp có dấu hiệu chậm đóng, đóng chưa đầy đủ; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn và đôn đốc thường xuyên. Với các đơn vị chậm đóng kéo dài, ngành phối hợp với các sở, ngành, địa phương thành lập tổ công tác liên ngành, trực tiếp làm việc, xác định nguyên nhân và xây dựng lộ trình khắc phục. Trường hợp cố tình vi phạm, các biện pháp thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật sẽ được thực hiện nghiêm minh.

“Chúng tôi vừa đồng hành, tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp, vừa kiên quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, không để tình trạng chậm đóng, trốn đóng ảnh hưởng đến quyền được thụ hưởng chính sách của người tham gia”, đại diện BHXH tỉnh cho biết.

Tiếp tục đẩy mạnh bao phủ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ

Thời gian tới, BHXH tỉnh Hưng Yên lấy phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc. Ngành sẽ tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả Quyết định số 874/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu phát triển người tham gia năm 2026 và Quyết định số 2867/QĐ-BHXH về bao phủ BHYT giai đoạn 2026–2030; đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện giai đoạn 2027–2030 trình HĐND tỉnh.

Công tác tuyên truyền sẽ được tăng cường thông qua các hội nghị, hoạt động truyền thông đa dạng; phối hợp đối chiếu dữ liệu thuế, đăng ký kinh doanh để phát hiện đầy đủ các đối tượng chưa tham gia. Ngành đặc biệt tập trung đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2026–2027, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và chuyển đổi mã số BHXH theo lộ trình toàn quốc.

Với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, BHXH tỉnh Hưng Yên không chỉ phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2026 mà còn góp phần xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.