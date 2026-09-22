Giữ an toàn cho đê điều

Các lực lượng kiểm tra hành lang đê tả sông Cầu Chày, đoạn qua xã Định Hòa.

Nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ các tuyến đê, ngay từ đầu năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn gửi UBND các xã, phường có đê về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ đê điều và phòng, chống thiên tai năm 2026. Trong đó, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều; tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm; kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm ngay từ khi vi phạm mới phát sinh, không để vi phạm phát triển thêm về quy mô, mức độ, vượt quá thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Đồng thời, gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra vi phạm và công tác xử lý vi phạm trên địa bàn.

Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 24 vụ vi phạm pháp luật về đê điều; trong đó đã xử lý dứt điểm 18 vụ, còn 6 vụ đang được chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo xử lý. Cùng với xử lý các vụ việc vi phạm hành lang đê điều, các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp với địa phương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, bảo vệ công trình. Hàng năm, các địa phương tổ chức ra quân phát quang mái đê, chân đê, thu dọn vật liệu, rác thải ra khỏi khu vực bảo vệ đê; hướng dẫn người dân tập kết rác đúng nơi quy định, nghiêm cấm tập kết vật liệu, đổ rác trên mặt, mái, chân đê và trong hành lang bảo vệ đê. Việc giữ gìn thông thoáng khu vực đê không chỉ góp phần bảo vệ công trình mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra, phát hiện những ẩn họa có thể ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cùng với các địa phương có đê thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều, nhất là đối với các tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình sinh sống, sản xuất ven đê. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và phát huy vai trò của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ công trình đê điều. Các hạt quản lý đê cũng thường xuyên phối hợp với địa phương có đê tổ chức kiểm tra, rà soát các vụ vi phạm tồn đọng để tham mưu xử lý dứt điểm, triệt để; đồng thời quản lý chặt chẽ sau xử lý, không để tái vi phạm và vi phạm mới phát sinh.

Theo ông Đỗ Minh Chính, Trưởng phòng Quản lý đê điều, Chi cục Thủy lợi: “Đơn vị đang tích cực phối hợp với các địa phương rà soát các vi phạm tồn đọng, lập phương án xử lý nghiêm, dứt điểm. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải đi trên đê, kiểm soát hoạt động tập kết vật liệu, rác thải và các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều”.

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến khó lường, việc giữ an toàn cho hệ thống đê điều càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, việc xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm hành lang đê điều không chỉ góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật mà còn là giải pháp thiết thực để bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và Nhân dân.