Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố thẩm tra 13 nội dung trình Kỳ họp thứ 6

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huỳnh Việt Cường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức thẩm tra 13 nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết. Các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính, đất đai như: Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 10-12-2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2026 (nay là thành phố Đồng Nai); thống nhất mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) và đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn thành phố Đồng Nai; quy định vốn điều lệ Quỹ nhà ở thành phố Đồng Nai.

Ban thẩm tra các nội dung về: Thống nhất cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Cầu vượt trên quốc lộ 51 tại nút giao với đường Phước Bình (ranh Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai); bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; bãi bỏ Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 10-11-2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ) ban hành quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 10-11-2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ) quy định thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo thủ tục rút gọn.

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra quy định một số chính sách hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây ra trên địa bàn thành phố Đồng Nai; quy định mức tối đa, tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường trên địa bàn thành phố Đồng Nai và một số nội dung quan trọng khác.

Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày tờ trình, dự thảo nghị quyết tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Thảo

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách cùng các đại biểu phân tích, đánh giá toàn diện từng hồ sơ, quy trình thủ tục và căn cứ pháp lý của các tờ trình, dự thảo nghị quyết; tập trung làm rõ tính cấp thiết, sự phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và định hướng phát triển chung của thành phố. Những vấn đề còn bất cập, chưa rõ về số liệu hay phương án triển khai được đại biểu đặt ra yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình, làm rõ. Đây là căn cứ quan trọng để hoàn thiện các báo cáo thẩm tra chất lượng, đảm bảo tính chặt chẽ, khả thi trước khi trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 6.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huỳnh Việt Cường đề nghị: Các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu; rà soát, làm rõ và bổ sung đầy đủ cơ sở pháp lý, đảm bảo tính chính xác của các số liệu cũng như tính khả thi của phương án thực hiện. Đối với những nội dung chưa đủ điều kiện hoặc còn có ý kiến khác nhau, ban thống nhất tạm thời để lại để tiếp tục rà soát, xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi trình HĐND thành phố. Các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định để phục vụ Kỳ họp thứ 6.