Bàn giao lô đất tái định cư đầu tiên khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh

Sáng 23-9, UBND phường Nam Nha Trang tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao quyết định giao đất tái định cư cho hộ dân có đất thu hồi tại phường Nam Nha Trang để thực hiện Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh. Dự buổi bàn giao có Đại tá Phạm Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh (đại diện chủ đầu tư dự án); ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường.

Lãnh đạo Công an tỉnh chứng kiến lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang trao quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân.

Thửa đất thu hồi của hộ ông T. ở Tổ dân phố Vĩnh Xuân (phường Nam Nha Trang) là đất nuôi trồng thủy sản, diện tích gần 6.700m2. Hộ ông T. được phê duyệt phương án bồi thường về đất, tài sản, công trình, vật kiến trúc, cây trồng, chi phí di chuyển tài sản; hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; đồng thời được bố trí tái định cư 1 lô đất ở diện tích hơn 68m² tại Khu tái định cư Đất Lành (phường Nam Nha Trang). Đây là trường hợp đầu tiên được phê duyệt đồng thời phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh.

Hộ dân nhận biên bản giao đất tái định cư trên thực địa.

Tại buổi bàn giao, ông Nguyễn Văn Minh cảm ơn sự đồng thuận, phối hợp tích cực của gia đình ông T. trong việc bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án và khẳng định, việc hộ ông T. sớm bàn giao mặt bằng, nhận đất tái định cư thể hiện trách nhiệm công dân, có ý nghĩa tích cực giúp các hộ dân khác thêm tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Đối với các trường hợp thu hồi đất tiếp theo để thực hiện dự án, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục bám sát, đồng hành với chủ đầu tư, cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn đúng quy định của pháp luật và bảo đảm quyền lợi thỏa đáng nhất cho người dân.

Vợ chồng ông T. xác nhận cam kết nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao diện tích đất bị thu hồi để thực hiện dự án.

Ngoài diện tích đất bị ảnh hưởng bởi Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh, gia đình ông T. còn có hơn 510m2 đất bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang. Cùng ngày, UBND phường cũng tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tiếp nhận bàn giao phần diện tích này từ hộ ông T. để thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang.

Vợ chồng ông T. nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang.

Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh có tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, tổng diện tích xây dựng khoảng 9ha tại phường Nam Nha Trang. Đến nay, phường đã hoàn thành kiểm kê 206 thửa đất, còn lại là đường giao thông, mương thủy lợi, đất khác do Nhà nước quản lý; xác minh nguồn gốc 192 thửa; niêm yết phương án bồi thường 51 thửa; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 16 thửa; vận động hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng đối với 16 thửa, diện tích hơn 6,6ha.